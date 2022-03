El PP inicia una campaña para exigir al Gobierno central la bajada “inmediata” de impuestos que “asfixian” a los onubenses

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, anunció una campaña para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la bajada inmediata de impuestos ante la “asfixia” de las familias y sectores productivos en la provincia. González señaló que “la dilación de Sánchez empieza a generar desabastecimiento, paro en el transporte, flota pesquera amarrada, parada en la producción de leche de ahí que no se pueda esperar al 29 de marzo para tomar medidas”.



Durante la presentación de la campaña el presidente provincial criticó que el Gobierno del PSOE “ni regular el precio de la luz y ni baja los impuestos a los carburantes” cuando “ya vamos tarde”, por eso “no entendemos que ahora retrase a final de mes la toma de medidas”. “A la subida del coste de combustible, la mitad de lo que pagamos lo ingresa el Gobierno de Sánchez, y el recibo de la luz, que ha llegado al máximo histórico de los 550 euros/por megavatio hora, se suma la huelga de transporte”.



González recordó que “no es solo consecuencia de la invasión a Ucrania, los onubenses y el resto de españoles llevamos muchos meses soportando el elevado precio de la energía, con lo cual no nos vale que Sánchez pretenda engañar a la opinión pública echándole la culpa a Putin”.



En la provincia de Huelva, remarcó que ya se están produciendo “perdidas” en la agricultura y en el sector pesquero. En concreto, el sector de los frutos rojos, que “se encuentran en plena campaña de marzo y cuya mercancía es perecedera, no puede esperar para estar en los mercados, y en el sector pesquero se ha anunciado una parada de la flota por el coste del combustible”.



“Por estos motivos iniciamos esta campaña para exigir al Gobierno del PSOE que oiga a los autónomos, trabajadores, empresarios, estudiantes, desempleados, al pescador, al agricultor, al ganadero y que baje los impuestos ya, no se puede esperar ni un día más”, ha finalizado.