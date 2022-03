El PP solicita a Cruz que tenga "ambición y apoye las demandas de la Junta y el Puerto" en materia de infraestructuras

El portavoz del Grupo popular en el Ayuntamiento de Huelva, Jaime Pérez, compareció en rueda de prensa en el punto donde deben comenzar las obras del Parque del Ferrocarril, en suelos del Ensanche Sur, para “instar a Cruz que tenga coraje y ambición para reclamar junto al Puerto de Huelva y a la Junta de Andalucía las inversiones en materia de infraestructuras que necesita la ciudad de Huelva”.

Pérez recordó que el Pleno del Ayuntamiento de Huelva en las sesiones de enero y febrero aprobó dos propuestas del PP en las que se apoya, de un lado, las gestiones realizadas por la Junta de Andalucía para reclamar la línea férrea entre Huelva y Sevilla en los horarios que no explotan RENFE y ADIF, y de otro, se apoya al Puerto de Huelva en sus reivindicaciones expuestas en el ‘Plan de empresa´ en el que se solicitan nuevas infraestructuras de comunicación para nuestra tierra.

El portavoz popular lamentó la actitud “pasiva, negativa e indiferencia” con la que afronta este asunto el alcalde de Huelva Gabriel Cruz. “El alcalde sólo está para coger la pancarta, para salir en una procesión o para cantar en los carnavales letras en las que lamenta la situación en la que nos encontramos como si con el no fuera el asunto, pero debe ponerse de una vez el disfraz de alcalde de todos los onubenses y no sólo de los socialistas”.

El portavoz del PP, Jaime Pérez, destacó que “no es la primera vez que el alcalde le da la espalda a los onubenses y se pone del lado del gobierno de su partido antes de optar por la defensa de los intereses de Huelva”. El portavoz del PP ha recordado como el alcalde Cruz no ha “alzado la voz” frente a unos presupuestos 2022 “injustos e inadmisibles” para el desarrollo económico de la ciudad de Huelva. En estas cuentas, apuntan los populares, no se recoge ninguna de las infraestructuras reclamadas por toda la provincia, como el tercer carril de la autovía que une a Huelva con Sevilla, la llegada de la alta Velocidad entre Huelva y Sevilla, o las obras del Túnel de San Silvestre, poniendo en peligro el abastecimiento de agua para el consumo humano e industrial.

Por ello, exigió al alcalde Cruz que “rompa su silencio” ante el nuevo olvido del Gobierno de Sánchez en materia de unión ferroviaria con Portugal en el documento estrategia indicativa de desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria. Los populares llevarán al Pleno este enésimo olvido del Gobierno de Sánchez para que se apoyen las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía.

En esta línea, el portavoz Jaime Pérez recordó como es el Puerto de Huelva el que ha plasmado en un documento de trabajo como el plan de empresa las reclamaciones en materia de comunicaciones como el tercer carril, en toda su extensión de la A-49 autovía que une a la ciudad de Huelva con la de Sevilla; el desarrollo de las obras ferroviarias de conexión con el Corredor del Atlántico, la rotonda de acceso al puerto exterior en La Rábida y el nuevo puente sobre el Río Tinto que une a la ciudad de Huelva con la ciudad hermana de Palos de la Frontera o la terminación completa del Sur de la SE-40 que afecta al tráfico rodado con la provincia de Huelva.

“El Puerto de Huelva es un aliado en la reclamación de más y mejores inversiones en infraestructuras. Su posición estratégica y su solvencia económica son una garantía para favorecer la llegada de vías de comunicación por carretera y ferrocarril”.

Parque del Ferrocarril

En cuanto a las obras del Parque del ferrocarril necesarias para el desarrollo urbano completo del sur de la ciudad de Huelva, Pérez ha destacado la importancia de esta actuación que uniría los barrios de Pérez Cubillas, el Matadero, el Centro y Pescadería a través de un bulevar verde que dote de los equipamientos que necesita esta zona de la ciudad como zonas verdes, espacios libres y zonas deportivas.

Así, ha “lamentado que el gobierno de Cruz haya orillado este proyecto por falta de ambición, de tesón, de trabajo, de ideas y de deseos por transformar la ciudad de Huelva porque no se tiró un muro ora poner una valla y un parking en precario que cada día avanza más, y que es el único al que se conceden permisos express”. “El único culpable de que no tengamos ya el Parque del Ferrocarril es del alcalde Cuz que prefiere autorizar un parking en lugar de una zona de verde de referencia para la ciudad de Huelva”.

Unión del Muelle de la Rio Tinto

El PP denuncia que el alcalde Cruz paraliza proyectos de inversión en la ciudad de Huelva como es la unión de las zonas de tierra y mar del Muelle de la Rio Tinto, ya que sigue sin contestar la oferta realizada por el Puerto de Huelva para unir las dos zonas del Muelle y devolverlo a su situación original. Los populares recuerdan que la Autoridad Portuaria a través de su presidenta Pilar Miranda ha ofrecido al alcalde Cruz formalizar un acuerdo para realizar de manera conjunta la unión de las dos zonas del Muelle con la cofinanciación de ambas instituciones con presencia de la Junta de Andalucía que es quién debe autorizar la actuación al tratarse de un BIC.