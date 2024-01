Nostalgia ochentera

En el centro del cómic Paper Girls se encuentra un grupo de cuatro chicas de unos doce años de edad, llamadas Erin, MacKenzie, KJ y Tiffany. Las cuatro se ganan unos dólares repartiendo ejemplares del periódico The Cleveland Preserver en bicicleta por los barrios residenciales de la ciudad de Cleveland. Nos situamos en el año 1988, o lo que es lo mismo, una época que se puso de moda gracias a productos audiovisuales como It y Stranger Things.

El fuerte ritmo que el guionista le imprime a la obra apenas deja tiempo para aprendernos los nombres de las cuatro protagonistas, cuando ya estamos metidos en una noche de Halloween en la que todo es una locura, siendo imposible hacerse una idea de qué ocurre, aunque el lector no tarda mucho en darse cuenta de que los viajes en el tiempo son la clave de la historia. Las chicas se ven envueltas en una guerra más allá del tiempo, son sacadas de su época y comienzan un viaje que les llevará al futuro y a miles de años atrás en el pasado, y en el que volver a su tiempo con vida va a ser una tarea titánica…

Los autores se dirigen, preferentemente, a la generación con la que muchos de sus lectores potenciales vivieron aventuras a través de películas como las de Amblin Entertainment, productora cinematográfica que fue fundada en el año 1981 por el director Steven Spielberg. Tanto es así, que, habiendo visto el largometraje Los Goonies, no es necesario demasiado esfuerzo para conocer el entorno de las cuatro protagonistas.

Sin embargo, los personajes no son una excusa para desarrollar una compleja trama, sino todo lo contrario. La trama, a la que Vaughan solamente le va a dar las vueltas necesarias, es una excusa para poder desarrollar una historia sobre cuatro preadolescentes y su relación con el mundo que las rodea. Cada una de ellas tendrá que afrontar desafíos que nada tendrán que ver con los ejércitos del futuro, y a medida que avanzamos capítulo tras capítulo, les vamos cogiendo cariño a todas ellas. Eso sí, a veces también las odiaremos, ya que así son los personajes de Vaughan, llenos de matices.

Vaughan encaja todas las piezas, demostrando que esta obra se disfruta leída en su conjunto, una vez que el argumento y la historia consiguen arrojar luz suficiente. Es una vez degustada la obra de manera integral, cuando se comprende que su narrativa está perfectamente planificada.

Brian K. Vaughan no es uno de los guionistas más premiados por casualidad. Sus personajes brillan con la naturalidad que él les sabe dar a través de sus diálogos y sus personalidades. Para esta ocasión, destacan especialmente las cuatro protagonistas, tan distintas y tan cercanas, con tantos matices… Pero sin olvidar aquellos personajes que se cruzan en el camino, en el tiempo y el espacio que recorre la narración, complicando el lío en el que se han metido las cuatro jóvenes.

En el apartado gráfico, tenemos a los lápices a Cliff Chiang, acompañado al color por Matt Wilson, un equipo que ya había firmado con éxito la etapa de Brian Azzarello como guionista de Wonder Woman en la etapa de Los Nuevos 52 para DC Comics. Chiang realiza un trabajo minimalista, centrándose en narrar de forma fluida y dejando a Wilson la labor de ambientar a través de su paleta de colores, algo que se aprecia especialmente a la hora de comparar distintas épocas y entornos por los que vamos a pasar.

En 2021, se estrenó Paper Girls, teleserie coproducida y distribuida por Amazon Prime Video, con Riley Lai Nelet, Fina Strazza, Sofia Rosinsky y Camryn Jones como actrices protagonistas.

Brian K. Vaughan (1976, Cleveland, Ohio) es guionista de cómics. Conocido por sus trabajos en Y: El último hombre; Ex Machina; Runaways; Los Leones de Bagdad; The Private Eye y Saga. Como estudiante de la Universidad de Nueva York, Vaughan participó en una clase para guionistas de cómic novatos. El primer trabajo de Vaughan fue Cable nº 43 (1997). También ha escrito guiones televisivos, obras de teatro y relatos cortos, pero prefiere guionizar cómics.

Cliff Chiang (1974, Manhattan, Nueva York) es dibujante de cómics. Anteriormente fue editor asistente en DC Comics, ahora es ilustrador, conocido por su trabajo en Human Target; Beware the Creeper; Crisis Aftermath: The Spectre; Green Arrow/Black Canary; Wonder Woman y Paper Girls.

La próxima semana: Los Pitufos Negros (1959), de Peyo, primer álbum de la serie protagonizada por estos populares personajes.