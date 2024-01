La puerta en el muro

Con Grito nocturno (2022), un trabajo realizado originalmente para el mercado francobelga, Borja González firma su tercera obra larga tras La Reina Orquídea (2016), de la que está realizando en la actualidad un remake con notables cambios, y The Black Holes (2018). Estas tres obras, aunque son de lectura independiente, se pueden considerar como una trilogía. Entre las protagonistas de todas ellas se encuentra Teresa, que hace las veces de alter ego del historietista, y que también aparece en su cómic digital The unseen records. Todas estas obras están encuadradas dentro del género del terror romántico, y abordan temáticas íntimistas, como son el autoconocimiento, la construcción de la personalidad propia, la amistad, los sueños, los miedos, la soledad, etc...

Teresa es la solitaria dueña de una librería especializada en ocultismo, que además edita el fanzine Grito Nocturno, el cual da su título a este cómic. Su fanzine es el único lugar donde ella se siente segura, y por eso, no quiere que nadie lo lea. Teresa vive en una ciudad aburrida, donde todo el mundo mira egoistamente por sí mismos, rodeada por un bosque donde han desaparecido algunas jóvenes de manera muy misteriosa. La única clienta de su librería es Matilde, una joven skater de carácter algo más extrovertido que ella, aunque también se siente muy sola. La tercera protagonista es Laura, un demonio otaku que Teresa ha invocado en el bosque, y tiene la capacidad de conceder un deseo. Pero Teresa no sabe qué deseo pedirle.

El motor de la historia es la relación entre Teresa, Matilde y Laura. Sus personalidades son muy distintas y la relación está marcada por las expectativas. Teresa es la que más sufre ese problema, ya que ni la gente que la rodea cumple con sus expectativas ni lo hace la ciudad en la que vive, así que pierde el interés por todo aislándose por completo, lo mismo que le sucede con Laura. Una soledad que se convierte en una losa enorme para cualquiera cuando no es buscada. La presencia de Laura obliga a Teresa a afrontar su miedo a relacionarse con otras personas. El tema de la ausencia también tiene una gran importancia en Grito nocturno, no solamente por las personas que desaparecen, ni por la ausencia de diálogos en muchas ocasiones, sino por cómo podemos perder a las personas que queremos sin darnos cuenta.

Esta obra deja ver claramente el amor de Borja González por la música punk, los fanzines, el manga, el anime, y algunas obras de ciencia-ficción, como el cuento La puerta en el muro, del novelista británico Herbert George Wells, que sirve para conectar este cómic con The Black Holes. Estas referencias culturales son las que se encargan de definir a todos los personajes.

Gráficamente, nos encontramos con un estilo en el que sus principales influencias se han amalgamado para dotar de expresividad a sus personajes, pese a que no tienen facciones, algo que consigue gracias a su dominio del lenguaje corporal, una composición de página estupenda, un gran uso de los silencios dejando que sean los dibujos los que cuenten la historia. Destacan los fondos: el bosque tenebroso; la ciudad, solitaria, triste y abandonada; y los cielos luminosos. Unos escenarios con cierto toque teatral, potenciado por el color, donde priman los azules que dan sensación de tristeza y abandono.

Grito Nocturno es un misterio que corresponde descubrir a cada lector, y que gana enteros con cada relectura. Un trabajo que se convierte en una de los grandes cómics de 2022 y consolida a Borja González entre los autores más estimulantes del cómic español actual.

Borja González (Badajoz, 1982) hizo sus primeros pinitos en algunos fanzines. Entre 2012 y 2013, participa en tebeos colectivos, como Apocalipsis según San Juan, y Putokrío. En 2012, publicó su primera obra en solitario, La boca del lobo, que narra un encuentro ficticio entre los pintores extremeños Antonio Juez y Carolina Coronado. En 2013, adaptó un poema de Johann Wolfgang von Goethe titulado El Rey de los Elfos (1782). En el año 2015, Borja González publicó la biografía en cómic de Inés de Suárez, fundadora de Santiago de Chile. El Ministerio de Cultura de España le otorgó el Premio Nacional del Cómic 2023, por su obra Grito Nocturno.

