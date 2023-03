El Museo acoge la presentación de la obra 'Una mirada a Saltés' sobre la relevancia arqueológica del Paraje Natural de Huelva

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha asistido este miércoles a la presentación del libro Una mirada a Saltés, celebrada en el Museo de Huelva. La publicación, editada por la Fundación Atlantic Copper, se postula como una aproximación a la Isla de Saltés, espacio emblemático del Paraje Natural Marismas del Odiel, y apuesta por servir de soporte que ayude a comprender el origen de la ciudad de Huelva y su evolución hasta el presente.

Un acto en el que también han participado la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Teresa Herrera; el presidente de la Fundación Atlantic Copper, Heliodoro Mariscal; la directora del Museo de Huelva, Elena Aguilera; y las autoras del libro, María Clauss, y Teresa Suárez.

"No se trata solamente de una obra editorial, sino un elemento que nos permite amar algo que no conocemos en profundidad y que ahora nos acerca esta publicación", ha dicho Bernal. El libro nos dará una visión de lo que es Huelva y de lo que aporta a Andalucía y al mundo", ha añadido el consejero. Por su parte, el presidente de la Fundación Atlantic Copper ha destacado la relevancia de esta publicación, "que pone en valor algo desconocido para muchos onubenses: los tesoros arqueológicos de la isla de Saltés, abrazada por el Paraje Natural de las Marismas del Odiel. Una historia novelada, con unas fotografías muy atractivas, de restos de la isla que están aquí, en el Museo de Huelva", ha subrayado Mariscal.

Bernal ha destacado además, la relevancia de la implicación público-privada, reflejada en el impulso de la Fundación Atlantic Copper por transmitir ese conocimiento: "Lo que no se conoce, no se ama y, aunque lo tengamos cerca, hay que seguir incidiendo en aquello que nos hace ser diferentes y, por tanto, atractivos para el mundo", ha señalado el consejero, en alusión a la publicación presentada. En este contexto, el consejero ha recordado la importancia de la cultura y su nexo directo con el turismo. "El año pasado, recibimos casi 31 millones de turistas. De ellos, más de un tercio estaba interesado por la cultura", ha subrayado, incidiendo en que “la cultura no es solamente la lectura, sino también elementos del patrimonio natural”, como los que se ponen en valor en esta publicación.

El vínculo del Museo de Huelva con la isla de Saltés

El acto ha tenido lugar en el Museo de Huelva, entidad que cumple 50 años en 2023. En dicha pinacoteca se alberga un gran número de materiales arqueológicos procedentes de Saltés (en su mayor parte fragmentos) cuya cantidad se estima en unas 20.000 piezas. Estos materiales arqueológicos incluyen principalmente cerámicas domésticas, desde grandes contenedores como tinajas, lebrillos o cántaros, cerámicas dedicadas al trasporte y almacenamiento, o cerámicas de cocina, como ollas, cazuelas, tapaderas anafres o fogones, pero también cerámicas para contener líquidos, como las cantimploras, o elementos constructivos de barro como ladrillos y tejas, o elementos de molienda e incluso de iluminación.

"Esta mirada a Saltés es una mirada a la ría, al potencial de este enclave y al patrimonio natural con que cuenta Andalucía, en general, y Huelva, en particular. Un paraje único", ha señalado Bernal.

Situada en la ría de Huelva, en la actualidad frente a la localidad de Punta Umbría, en la orilla este de la ría, la Isla de Saltés forma parte de las marismas del Odiel. En ella confluyen la existencia de un importante y destacado patrimonio arqueológico muy bien conservado, así como un destacado patrimonio medioambiental. Un lugar en el que se encuentran los vestigios arqueológicos más importantes de la ciudad islámica de Shaltîsh, datándose los restos hallados en la zona excavada en la segunda mitad del siglo XII y principios del XIII. Las investigaciones arqueológicas también han localizado instalaciones poblacionales romanas que se dedicaban a la explotación de los recursos pesqueros y a la fabricación de salazones, sobre todo en el área denominada La Cascajera, con restos romanos datados en los siglos II y III d.C.