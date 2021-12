El futuro del Museo Arqueológico quedará resuelto en los próximos días

El futuro del Museo Arqueológico de Huelva quedará resuelto en los próximos días. Tras la reunión de la semana pasada en Madrid entre ministerio y consejería de Cultura, las gestiones están avanzadas para determinar de forma definitiva si la colección de Bellas Artes es la que termina finalmente en el edificio del Banco de España o bien se mantiene el plan inicial y hay que reformular el proyecto de la sede de la plaza de las Monjas.

La fórmula más factible por tiempo y economía es la que contempla intercambiar las ubicaciones. El Arqueológico no cabe en el Banco de España tal y como está proyectado. La reestructuración para integrar en el espacio los restos encontrados en el subsuelo restringe el uso del sótano, lo que reduce sus dimensiones. Además, está a la espera del traslado del transformador eléctrico. Pero es que además el diseño inicial no contempló cuestiones como dónde ubicar la noria romana que en estos momentos recibe a los visitantes en el actual museo de la Alameda. La pieza más importante de la colección no entra por la puerta.

Ante este escenario, como ya adelantó este diario, Cultura planteó como solución más sencilla cambiar los planes y que sea Bellas Artes la que termine en la antigua sede del Banco de España. Permitiría seguir adelante con el proyecto actual, acortaría los plazos y ahorraría costes. No supondría además grandes alteraciones ya que el actual Museo Provincial quedaría destina en exclusiva para la exposición de los amplios fondos arqueológicos que actualmente no pueden disfrutarse por las limitaciones que tiene.

Respecto a las alternativas, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, expuso hace unos días en una entrevista en este diario que “probablemente tendremos que llegar a un acuerdo con la Junta que nos va a llevar a que haya un museo más dedicado a la arqueología y otro a las bellas arte”. Al respecto indicó que hay que estudiar la mejor solución porque “ya hoy tenemos muchas más obras de las que somos capaces de exponer por la superficie que tenemos a disposición”. Para hacer posible la existencia de dos museos “nos tienen que salir los números”, según el ministro, porque cualquier espacio expositio nuevo “hay que mantenerlo y darle una calidad, porque las colecciones tampoco pueden ser estáticas”. “Si me pregunta a mí hoy si hay sitio para dos museos, yo le digo que sí, que lo hay. Pero tenemos que ver si somos capaces de sostenerlo y darle la calidad que merece”, concluyó.

La solución definitiva será una de las cuestiones que tendrá que abordar mañana la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, quien tiene previsto visitar la provincia y tiene en su agenda una visita al Museo Provincial.