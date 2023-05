Mitos sobre la felicidad

El psicólogo Eysenck hace referencia a una serie de mitos que distorsionan a la hora de definir la felicidad para una persona, estos son algunos de ellos. Mitos o creencias irracionales:

UNO

Si conseguimos ciertas cosas en la vida seguro que somos felices. La felicidad depende del número y naturaleza de los cosas que nos ocurren. Pero la felicidad no va de metas, ya que muchas cosas conseguimos y al día siguiente tenemos la misma desazón que antes. Va más de agradecer todo lo que tenemos, disfrutando el día a día. No está fuera de nosotros y no nos la da nadie; es un estado interior.

Por eso nadie te puede hacer feliz ni tampoco nadie puede hacer feliz a otros. Puede hacer la vida más agradable y fácil pero no hacernos felices, ya que eso, afortunadamente, depende de uno mismo.DOSHay que estar feliz siempre, todo el día y en cualquier momento. Nos han vendido la felicidad 24 horas. Tienes éxito si eres feliz y eso no es posible ni sano a nivel emocional porque es absurdo. La felicidad, si la persigues, ya no estás en ella.También es otro mito pensar todo lo contrario, que la felicidad es pasajera y frívola. Pero realmente no es así, las emociones sí son algo transitorias y breves. La felicidad no es efímera, tiene durabilidad y consistencia, ya que es una forma de vivir, de ver la vida. No pasa nada si a veces nos sentimos frustrados, agobiados y tristes; eso no significa que no podamos ser felices.

TRESLa felicidad se relaciona inversamente con la edad. Esto es totalmente falso, ya que con la edad también se consigue despreocupación y ausencia de responsabilidades. Por ejemplo, la experiencia de ser abuelos es muy grata, ya que podemos disfrutar de unos niños pequeños, nuestros nietos, pero sin la responsabilidad de ser nuestros hijos. No tener horarios, poder viajar, descansar, hacer todo lo que antes por el trabajo no se podía hacer. Dedicar tiempo a tus hobbies.

CUATROLas personas que experimentan una gran felicidad también experimentan periodos de gran infelicidad. Eso también es falso. Muchas personas piensan que si les va bien en la vida, después les va a venir un racha mala. Esto es un pensamiento supersticioso, creer que si nos va bien luego nos tiene que ir mal. Es una forma de castigo.

CINCOLa felicidad se relaciona con el nivel de inteligencia. Es cierto que las personas con un alto índice intelectual suelen tener mejores puestos de trabajo y más bienes sociales, pero se ha visto que no son más felices. Es todo lo contrario, ya que sus expectativas y exigencias son mayores. Su perfeccionismo les lleva siempre a estar insatisfechos y, por lo tanto, menos felices.

SEISLos hijos aumentan la felicidad de un matrimonio o pareja. Un hijo puede dar altas dosis de felicidad, pero para la pareja puede ser todo lo contrario. En algunos casos hay parejas a las que un hijo no une, desune porque se ven desbordados, agobiados, dejan de vivir la vida como antes y no están preparados.

SIETELos hombres son más felices que las mujeres. Siempre se ha dicho que la mujer es más sensible y que por lo tanto puede sentir las connotaciones negativas de las experiencias de la vida, pero también sienten más las situaciones más positivas. Y el número de suicidios es mucho mayor entre hombres que en mujeres.

OCHOSi no tienes pareja o no te casas, no vas a ser feliz. Tener una pareja tampoco te asegura que seas feliz, ya que mucha gente no es capaz de estar sola por miedo a la soledad y mientras uno no sepa estar con su propia compañía no va a ser feliz. Y una pareja es realmente feliz cuando se casa. Hay casos en que sí y otros que realmente no, no depende del matrimonio depende de la pareja en sí, de cómo se lleven.

NUEVELa alegría y la tristeza van de la mano y pueden convivir, y es necesario y no incompatible con la felicidad. Como podemos hablar de la felicidad de un estado en nuestro día a día y es cuando vamos logrando superar las situaciones diarias de la vida y para eso necesitamos otras emociones como el miedo, la rabia y la tristeza.DIEZEl que es feliz nace con ese don; se tiene o no se tiene. Pero nada de eso: el ser humano tiene la capacidad intrínseca de ser feliz, y esto requiere dedicación, esfuerzo y actitud. "La verdadera felicidad es… disfrutar del presente sin ansiedad y dependencia en el futuro". Séneca. "Si quieres ser feliz, sé feliz". León Tolstoi.