Midas está incluido en una red para proteger la Tierra de los asteroides

Establecer una red de detección de telescopios para prever posibles impactos de asteroides en la superficie terrestre. Ese es el objetivo final del Proyecto Midas, acrónimo de Moon Impacts Detection and Analysis System que está impulsado por el profesor de la Universidad de Huelva (UHU) José María Madiedo. La semana pasada, las instalaciones que la empresa Deimos posee en Puertollano (Ciudad Real) han sido el escenario de intensas reuniones en las que han participado, además del investigador de la UHU, representantes de la Agencia Espacial Europea (ESA), entidad con la que Deimos mantiene un contrato. Según explicó Madiedo, Deimos ha creado un consorcio en el que están incluidas seis instituciones y “fue para mí una enorme satisfacción que desde la Agencia Espacial Europea se congratularan de que el Proyecto Midas quedara incluido en el consorcio, tal y como me lo manifestaron expresamente”.

El encuentro en Puertollano ha conseguido dar luz verde a que ese proyecto principal de detección de posibles impactos en la superficie terrestre se lleve a cabo. Se trata de una de esas iniciativas con las que parece que la ciencia ficción se va convirtiendo en realidad y que aunque de manera muy aleatoria, el peligro puede venir desde el espacio. Madiedo ratificó que la idea consiste en crear una red de observatorios para que, en caso de que se pueda ver la posibilidad de un impacto en la superficie terrestre, se puedan tomar medidas previas como para que la población no sufra daño alguno. En algo parecido ya trabajan en la agencia espacial rusa.Preguntado el profesor de la UHU sobre la realidad de un posible impacto, José María Madiedo explicó que en en algunos casos, los asteroides están identificados y “éstos hoy en día no suponen peligro alguno”.

Otros sin embargo son desconocidos y ésos obviamente, son los que tienen mayores posibilidades de llegar a la superficie del planeta de manera imprevista. Los asteroides, según el científico, suelen tener unas órbitas bastante bien definidas por lo que es improbable que cambien de ruta. Sin embargo, sí puede ocurrir que si se aproximan en exceso a algunos planetas, la atracción gravitatoria que éstos ejercen pueden causar algunas modificaciones en sus rutas.

También hay que recordar que buena parte de los asteroides que se dirigen a la Tierra, no alcanzan la superficie ya que se desintegran al contacto con la atmósfera. La red que pueda supervisar la situación de lo que está sucediendo allá arriba aprovechará los observatorios ya existentes. En principio la idea es que esa vigilancia pueda cubrir toda la superficie europea aunque no se descarta una ampliación. Con los que cuenta en la actualidad el astrofísico de la Onubense valen como para vigilar el 95% del territorio nacional.

Madiedo añadió que no se puede hacer una estimación de los asteroides que cada año caen a la superficie terrestre y qué porcentaje de ellos se desintegran en su contacto con la atmósfera. Sin embargo hay un dato más que significativo y hace referencia a la velocidad a la que se desplazan y que no se mitiga con el contacto con la atmósfera. Esa velocidad sería suficiente para atravesar toda la provincia onubense en un intervalo de 1 a 3 segundos lo que no evita que muchos de ellos se mantengan en la superficie terrestre.