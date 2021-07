Mayor Zaragoza y otras instituciones se unen a defensa de los cabezos

Federico Mayor Zaragoza, quien fuera Director-General de la UNESCO entre 1987 y 1999 y que fomentó la figura de Patrimonio de la Humanidad, apoya la movilización ciudadana onubense por la defensa de los Cabezos y en contra de los planes urbanísticos que promueve el Ayuntamiento en La Joya, Mundaka y Roma. Su respaldo se suma al del Instituto de Derechos Humanos, Democracia y Cultura de Paz y No-violencia (DEMOSPAZ) de la Universidad Autónoma de Madrid que él mismo preside. Este respaldo coincide además con la llegada de nuevos apoyos a la causa por parte de otras organizaciones y especialistas de todo el territorio del Estado, como el del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico de la Universidad Autónoma de Madrid.

“Estas nuevas instituciones nos han remitido sus escritos a los colectivos promotores del “Manifiesto por los Cabezos” que ya han secundado unos 200 especialistas de decenas de centros de investigación españoles”. El respaldo a los Cabezos se produce tras la alarma que ha generado la proyección a nivel nacional de los planes urbanísticos previstos en La Joya, y en sintonía con los pronunciamientos especializados e independientes de otras instituciones que han suscrito las tesis de estos colectivos, como el Defensor del Pueblo Andaluz, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Instituto Geológico y Minero de España, departamentos y centros de investigación de la Universidad de Huelva, la Academia Iberoamericana de La Rábida, y la Sección de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Sevilla y Huelva.

En todos estos escritos, dirigidos también al Ayuntamiento de Huelva y a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Huelva solicitan al Ayuntamiento “la paralización inmediata de los planes urbanísticos en estos tres cabezos, su posterior adaptación y revisión con criterios de sostenibilidad, de conservación, protección, puesta en valor del patrimonio natural y cultural. Ello supone preservar todos los cabezos con su carácter natural y biodiversidad, integrándolos en el Sistema General de Espacios Libres de la ciudad, permitiendo únicamente la construcción de dotaciones para la interpretación de sus valores”.

Con éstos, la causa por los Cabezos recibe nuevos y contundentes avales por parte de personalidades e instituciones que destacan por defender la conservación y puesta en valor del patrimonio como criterio imprescindible de las políticas públicas para garantizar el bienestar social, el desarrollo sostenible de los pueblos y los territorios, con la preservación de su identidad para generaciones presentes y futuras. “Porque de eso se trata, de anteponer la preservación del paisaje identitario de Huelva, nuestra memoria, frente al desarrollismo ignorante y agresivo” afirman los colectivos, y se preguntan “¿quién más se tiene que pronunciar para que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía reaccionen y cumplan su mandato de proteger el patrimonio onubense?” Los colectivos van a registrar estos nuevos apoyos en la administración local y autonómica.

Al respecto de la Joya, rechazan las recientes declaraciones del Delegado de Cultura, y también de Fomento, que consideran “temerarias y disparatadas pues contradicen la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz que establece el carácter vinculante de la resolución de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de agosto de 2020, que recoge literalmente: “los aprovechamientos urbanísticos propuestos deberán atemperar las alturas de los volúmenes no pudiendo superar en ningún caso la altura del Cabezo de la Joya sobre el que se encuentra el yacimiento arqueológico”. Los colectivos reprochan al Delegado que se desentienda ahora de las competencias exclusivas de Cultura en materia de patrimonio histórico. “Si no tuviera esas competencia para valorar los impactos negativos del plan que ha aprobado el Ayuntamiento despreciando las condiciones impuestas por Cultura ¿por qué la Junta de Andalucía envió en enero el requerimiento al Ayuntamiento para que anulara dicho plan o para que lo modificara? Estas declaraciones son una clamorosa ostentación de dejación de funciones. La Junta de Andalucía debiera estar ya planteando un recurso contencioso al Ayuntamiento por su rebeldía, por ir contra el ordenamiento jurídico, si no quiere perder toda credibilidad” terminan muy críticos los colectivos.