'Matria', un homenaje a la mujer campesina, se presenta en el Festival de Fotografía Latitudes

Matria verá mañana la luz en el Festival Internacional de Fotografía Latitudes en una exposición que acogerá el rectorado de la Universidad de Huelva hasta el 27 de marzo. Esta muestra, según su autora, Judith Prat, es el reconocimiento de la tierra como única patria, "la tierra en la que mi madre, mi padre, mis abuelas y todos mis antepasados hundieron las manos para alimentarnos, tal y como lo siguen haciendo 1200 millones de campesinos que en la actualidad alimentan al planeta". Es, además, un homenaje a la mujer campesina, corazón y motor de la agricultura familiar, que a lo largo y ancho del planeta, garantiza la soberanía y la seguridad alimentarias.

Matria es un grito de alerta ante las agresiones que sufre la madre tierra por parte de la agroindustria o la gran minería, "pilares fundamentales de una economía especulativa que encuentra en la alimentación y la explotación salvaje de los recursos naturales ingentes dividendos". Es también un grito de socorro frente a las "violaciones de los derechos humanos que sufre el colectivo campesino en el mundo".

En el epicentro de esta situación se encuentra la mujer, que sufre problemas añadidos como la dificultad en el acceso a la tierra, cuestión determinante que propicia una discriminación estructural (familiar, social y económica) que genera violencias específicas.

Tal es la trascendencia del problema del campesinado que en diciembre de 2018 Naciones Unidas aprobaba la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.

Este trabajo fotográfico propone un relato visual de la realidad que la Declaración pretende proteger, desarrollando cuatro de los derechos más relevantes que encumbra y documentando situaciones en las que estos son violados en cinco escenarios distintos del planeta. También se aportan las huellas visuales de las alternativas propuestas desde la comunidad rural, con especial atención a aquellas protagonizadas por la mujer.Tras licenciarse en derecho y especializarse en derechos humanos, Judith Prat decidió dedicarse profesionalmente a la fotografía documental. Su trabajo busca interpelar al espectador, provocar en él no solo una emoción sino también la reflexión.

En los últimos años ha trabajado en África, América Latina y Oriente Medio documentando temas como la guerra en Yemen, la violencia de Boko Haram en Nigeria, el conflicto armado y las minas de coltán en la RD del Congo, el conflicto en el Kurdistán, las condiciones de vida de la población siria refugiada en los países vecinos o el feminicidio en Ciudad Juárez, entre otros.

En 2018 la Fundación BBVA le concedió la Beca Leonardo de investigación en comunicación y ciencias de la información y en 2017 recibió el Premio Artes&Letras de Fotografía. Sus trabajos han sido premiados en festivales y concursos internacionales como Human photojournalism contest 2015 en Canadá, el Julia Margaret Cameron Award 2014 en Reino Unido, Photofest Award 2014 en Mexico, Prix de la Photographie Paris 2014, International Photography Awards (IPA) 2014 y 2013 en EEUU, Moscow International Photo Awards 2014 o el Seminario de fotografía y periodismo de Albarracín 2013. Publica en diferentes medios nacionales e internacionales como The New York Times, Al Jazeera, The Guardian, Vice, Woz, El Mundo, eldiario.es o el Confidencial.

Su trabajo se ha expuesto en España en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, el Círculo de Bellas Artes, PhotoESPAÑA o la Lonja de Zaragoza, entre otros muchos espacios y en ciudades como Quebec, Montreal, Moscú, Querétaro o Avignon. Ha dirigido el multimedia Boko Haram, una guerra contra ellas (basado en los testimonios de mujeres secuestradas por Boko Haram) y el cortometraje documental Tú, siéntate (sobre la campaña militar del Estado turco contra la población civil kurda en el invierno de 2016). Es miembro del colectivo de mujeres fotógrafas Colectivo 4F.