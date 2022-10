El alcalde dice que el Materno Infantil "necesita un hospital" que es "a lo que se comprometió la Junta"

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha señalado que el Materno Infantil "necesita un hospital" y tiene que "tener las instalaciones adecuadas y correspondientes" como "se comprometió el Gobierno de Andalucía" y no ser un ala del Hospital Juan Ramón Jiménez que "no tiene espacio", por lo que considera que así lo debe recoger el informe sobre las necesidades sanitarias remitido a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. El alcalde se ha preguntado también "por qué si en el resto de ciudades andaluzas no es un ala de sus hospitales" de referencia sí "se plantea para Huelva que sea un ala del Juan Ramón Jiménez".

"El informe no podrá decir otra cosa más que el Materno Infantil lo que necesita es un hospital, que es lo que comprometió el Gobierno de Andalucía y es lo que tiene que hacer", ha subrayado.

En este punto, el regidor onubense ha remarcado que le parece "evidente" que "si en origen se plantea la necesidad de construir un hospital Materno Infantil, se hace un estudio de detalle, se aprueba, se piden suelos y se dan, es porque es necesario" y "no hace falta ser un profundo conocedor del tema porque ya los facultativos lo reclaman".

De la misma manera, ha subrayado que el Hospital Juan Ramón Jiménez está "colmatado de obras" porque "no tiene espacio" y "no se puede parcelar más" ya que "va a acabar siendo el camarote de los hermanos Marx" como "pasa con el Palacio de Justicia". Cruz ha recordado que con un Materno Infantil se habla de "prestar atención sanitaria muy concreta" por lo que "tendrá que tener las instalaciones adecuadas", toda vez que ha señalado que "otra cosa es que se adecuara provisionalmente durante un año" para "dar una respuesta inmediata" porque "no se pueda tener el hospital hasta dentro de dos años al tramitarse el proyecto y tener que ejecutar las obras".