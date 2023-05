Marvel's Spider-Man Remasterizado se estrena en PS Store

Calentando motores para el estreno del esperado Marvel’s Spider-Man 2 este Otoño de 2023, PlayStation trae de vuelta al trepamuros con el lanzamiento independiente en PlayStation Store de Marvel’s Spider-Man Remasterizado para PlayStation 5, la versión renovada del juego de la entrega de Insomniac Games para PlayStation 4.

Hasta el momento esta versión remasterizada solo estaba disponible como extra de la Ultimate Edition de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales de PlayStation 5, incluso para aquellos que contaban con el juego original de PS4 e, incluso, la versión estándar del spinoff de Miles Morales.

A partir de ahora, los jugadores que tengan la versión de Marvel’s Spider-Man de PS4 pueden actualizar a la versión Remasterizada de PS4 por el precio de 9,99€. Eso sí, esta opción no es aplicable para quienes tienen el juego gracias a PlayStation Plus. Para aquellos que no posean el juego, Marvel’s Spider-Man Remasterizado se puede comprar de manera independiente en PlayStation Store por 59,99€.

En Marvel’s Spider-Man Remasterizado, los jugadores se pondrán en la piel de un Peter Parker experimentado que ha pulido sus habilidades combatiendo el crimen en la Nueva York de Marvel. A su vez, también lucha por poner orden en su caótica vida personal y su carrera profesional, con el destino de millones de neoyorquinos en sus manos. Esta remasterización cuenta con gráficos mejorados, un nuevo modo foto y la inclusión de tres nuevos trajes para Spider-Man, entre otras mejoras.