Cult of the Lamb llama a sus fieles para recibir la actualización gratuita Relics of the Old Faith

Los discípulos del cordero vuelven a ser llamados a Cult of the Lamb con la llegada de su primera gran actualización de contenidos: Relics of the Old Faith, que se lanzará gratuitamente el 24 de abril en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch.

Esta actualización del galardonado juego de Massive Monster y Devolver Digital incluye una nueva historia postgame en la que un misterioso ser nos pedirá que conquistemos cruzadas, enemigos y jefes renovados con la ayuda de Reliquias, unos objetos que otorgan efectos únicos al cordero, mejorando así el combate de multitud de formas diferentes.

Las mejoras en el combate también llegan en forma de ataques pesados, que dan lugar a expediciones más profundas y desafiantes. “Los jugadores tendrán que combinar todas sus nuevas habilidades para enfrentarse a enemigos más duros con ataques más potentes.”, señalan en nota de prensa.

Para garantizar una comuna feliz, otras de las novedades de Relics of the Old Faith son la posibilidad de asignar a un seguidor que prepare la comida por nosotros, resolver los problemas para dormir con refugios compartidos para hasta 3 seguidores y nuevos letreros para granjas, que usan el poder de sugestión del cordero para organizar los cultivos.

Si todo esto fuese poco, Massive Monster destaca que los seguidores evolucionarán a nuevas e inusuales formas tras la actualización, con tejones, pingüinos, mapaches y otros animales; así como será posible que los líderes del culto preserven sus recuerdos con el Modo Foto.

Enlace: https://thousand-sunny.org/cult-of-the-lamb-anuncia-su-actualizacion-gratuita-relics-of-the-old-faith/

La enigmática aventura gráfica point & click The Many Pieces of Mr. Coo se estrenará el próximo 7 de septiembre en PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch; y lo hará tanto en formato digital como con dos ediciones premium en formato físico de la mano de Meridiem Games. Próximamente también se lanzará en Xbox.

Desarrollado por Nacho Rodríguez, nominado al Premio Goya, y Gammera Nest en colaboración con PlayStation Talents, The Many Pieces of Mr. Coo presenta la historia de Mr. Coo, un simpático personaje que debe atravesar un mundo repleto de personajes y situaciones extravagantes para recomponer las piezas que le faltan.

Al tiempo que se deleitan con un apartado artístico hecho y animado completamente a mano, los jugadores se adentrarán en esta breve pero inolvidable aventura a lo largo de un reino onírico cargado de un simbólico sinsentido y de rompecabezas ingeniosos.

El juego ya se encuentra disponible para añadirse a la lista de deseos de Steam y PlayStation Store, así como para reservar en tiendas las ediciones físicas que os detallamos a continuación:

Fantabulous Edition. Es una edición exclusiva de PlayStation 5 y Nintendo Switch que incluye el juego en formato físico, una funda exclusiva de cada consola y un llavero de Mr. Coo. Tiene un precio de 29,99 euros.

Coollector Edition. Al igual que la Fantabulous Edition, la Coollector Edition también es exclusiva de PS5 y Nintendo Switch. Tiene un pecio de 99,99 euros, está limitada a 1000 unidades para toda Europa e incluye: El contenido de la Fantabulous Edition; un flipbook con dos historias animadas exclusivas; una acuarela misteriosa del artista Nacho Rodríguez; un puzle donde podrás hacer trocitos al bueno de Mr. Coo; el libro del artista donde podrás ver el proceso de creación del juego; un vinilo de 7” con la música del juego creada por Julie Reier.

Enlace: https://thousand-sunny.org/el-onirico-the-many-pieces-of-mr-coo-anuncia-fecha-de-lanzamiento-y-ediciones-en-formato-fisico/