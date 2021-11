La reconocida islamóloga Maribel Fierro imparte una conferencia en la Universidad de Huelva

El programa de conferencias de ponentes internacionales de prestigio ha traído a la Universidad de Huelva (UHU) a una de las más reconocidas y prestigiosas islamólogas del mundo y una de las mayores expertas en historia del Islam, la doctora Maribel Fierro, que ha impartido una conferencia sobre El turbante de al-Andalus.

Ante el numeroso público que se dio cita en la Facultad de Humanidades de la Onubense, la profesora de investigación del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) abordó diversos interrogantes sobre el uso de turbantes en la época del Islam, donde desde sus inicios empezaron a circular tradiciones que decían que los turbantes eran las coronas de los árabes y un signo que diferenciaba a los musulmanes de los no musulmanes.

¿Fue el turbante efectivamente el tocado de los musulmanes andalusíes? Y si se propagó entre ellos, ¿lo hizo entre todos los grupos sociales? ¿Lo usaron también los miembros de las otras comunidades religiosas? ¿Había formas específicas de llevar el turbante que distinguía a los andalusíes de otros musulmanes? ¿Qué pasó tras la conquista cristiana?

Estos fueron algunos de los interrogantes planteados por Fierro, que concluyó que el turbante es un elemento tradicional del tocado árabe e islámico, aparentemente poco trascendente o relevante, pero a través del cual se pueden analizar aspectos diversos de las realidades sociales y políticas del islam, tanto del más tradicional como del actual, con lo que se trata de un elemento que explica diferencias entre grupos étnicos, clases sociales y lugares del mundo islámico.

Maribel Fierro

Maribel Fierro es una de las más reconocidas y prestigiosas islamólogas a nivel internacional y una de las mayores expertas en historia del Islam y de al-Andalus, como se pone de manifiesto por el hecho de que ha sido profesora visitante e invitada en numerosos centros de investigación de Europa y EEUU como el SOAS (University of London), Hebrew University of Jerusalem, Princeton University, Institute for Advanced Study (Princeton), University of Chicago, École des Hautes Études en Sciences Sociales, University of Exeter, Universidad de Leiden o Universidad de Hamburgo, entre otros.

Asimismo, entre sus distinciones académicas caben destacar premios internacionales como el ‘Anneliese Maier Research Award 2014’, otorgado por la Humboldt Foundation, o el ‘Middle East Medievalists Lifetime Achievement Award 2019’, otorgado por la Middle East Studies Association. Además, ha dirigido una decena de proyectos de investigación vinculados a convocatorias nacionales e internaciones.

De otra parte, Maribel Fierro pertenece o ha pertenecido a los consejos de redacción de algunas de las revistas y colecciones más importantes en el ámbito de los estudios islámicos y los estudios medievales, como Al-Qantara (CSIC), En la España Medieval (Universidad Complutense de Madrid), Anaquel de Estudios Arabes (Universidad Complutense de Madrid), Der Islam (Hamburg University / De Gruyter), Intellectual History of the Islamicate World (Brill), Al-Masaq (Routledge), Studia Islamica (CNRS, París / Princeton University), Journal of Islamic Law and Society (Brill) o The Encyclopaedia of Islam Three (Brill), a lo que hay que sumar que ha dirigido y coordinado numerosas publicaciones en las más destacadas editoriales internacionales