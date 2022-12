María Eugenia Limón defiende el espíritu del 4D como la jornada en la que "se rememora la exigencia de la autonomía plena para Andalucía"

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha defendido este domingo el espíritu del 4 de Diciembre “como una jornada de andalucismo cívico y reivindicativo, heredero de aquella movilización de miles de andaluces y andaluzas en la calle para exigir autonomía plena para nuestra tierra”.

La dirigente socialista ha querido reivindicar esta fecha, “para seguir rememorando esa gran manifestación del pueblo andaluz”. Un momento en el que el Partido Socialista tuvo un papel protagonista e indispensable en la llegada, en la consolidación y el desarrollo de la autonomía en Andalucía”.

En esta fecha, reconocemos la reivindicación del pueblo andaluz de su autogobierno y la figura y la memoria de Manuel José García Caparrós, asesinado de un disparo en la marcha de Málaga de 1977.

En esta línea, la máxima representante de los socialistas onubenses ha incidido en que “la historia de Andalucía ya está escrita por millones de andaluces en la calle, por los partidos de izquierda que pelearon por la autonomía, especialmente el PSOE, y por Rafael Escuredo que han traído el avance y el progreso a nuestra tierra”.

Al hilo de ello, Limón ha apuntado que “la historia también incluye cómo la derecha estuvo empeñada en que no tuviéramos autonomía y que hizo lo imposible para que no se celebrara el referéndum. La derecha no estuvo ni el 4D en la calle ni el 28F en las urnas”.

Por ello, ha lamentado las pretensiones de Moreno Bonilla de reescribir la historia porque la derecha no estuvo en las manifestaciones ni en todo el proceso autonomista. “Si realmente el PP quiere dar muestra de espíritu andalucista lo debería hacer a través de políticas y presupuestos que reduzcan la brecha de desigualdad, que asciende hasta el 38% de la población andaluza”, ha apostillado María Eugenia Limón.