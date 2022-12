El Día de la Bandera de Andalucía desde la atalaya de Aracena

Andalucía conmemora hoy 4 de diciembre el día de su bandera, la blanca y verde. El Día de la Bandera de Andalucía será una jornada más para unir a los andaluces. Se recuerda aquel 4 de diciembre de 1977 en el que salimos a la calle para pedir la autonomía.

Se vivió una jornada festiva desde la Isla Chica por toda la Alameda hasta la Gran Vía. Se convirtió en una gran avenida para la Democracia, sueños que se hicieron realidad no falto de más de un que otro susto.No fue un día de los políticos, que son los que ahora sueltan la perorata y parece que ellos lo inventaron. El triunfo fue de la ciudadanía, ya tenía bastante de lo que hubo antes.

Este país no quería liarse como tristemente le había ocurrido antes. Así que aunque ahora le saquen los defectos que quizás no vimos, la Transición aquí en España se escribe con letras mayúsculas.

Entonces éramos quinceañeros, por eso después de lo vivido y de habernos gustado el camino de una Huelva que se abría a ilusiones junto con España, pues eso que no nos van a contar lo que hemos vivido ni mucho menos de forma distorsionada, ni diciendo los que no lo vivieron lo que no ocurrió.

Así que buena sean todas las fiestas que recuerdan con alegría lo que se vivió en Andalucía. Lamentar la bala que le quitó la vida a Manuel José García Caparrós.

Este 4 de diciembre será puerta también a una fecha tan importante como el 6 D, el Día de la Constitución Española, así que serán dos fechas para darse la mano e ir al unísono en lo que de fiesta de la democracia significa. Antesala a este largo puente festivo, al menos este año que el 4 D es domingo.

El 28 F es el Día de Andalucía, seguirá siendo la jornada festiva que va en rojo en el calendario, la que recuerda el referéndum de 1980 que dio plena autonomía a Andalucía.

Este Día de la Bandera de Andalucía enlaza en la provincia de Huelva con noviembre de 1932, cuando en el balcón del Ayuntamiento de Aracena se izó por vez primera la bandera de Andalucía, igualmente una jornada que supuso alegría por la ilusión en lo que significaba la bandera. Hecho histórico que prestigia a un pueblo especialmente querido, que recuerda con orgullo ese momento.

Así que vivamos hoy este Día de la Bandera de Andalucía con la misma alegría que el 4 de diciembre de 1977.

¡Viva Andalucía!