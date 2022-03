Manuel Mantero: "Busqué el proyecto de 'Dune', soy fan de todo su universo"

El inhóspito planeta Arrakis no sería tan atractivo sin sus torbellinos de arena. Los mismos, entre muchos otros elementos del paisaje, fueron diseñados por Manuel Mantero (Valverde del Camino), quien fue protagonista de la noche más especial de Hollywood al ganar, junto a su equipo de trabajo, el premio Oscar a los mejores efectos especiales por la película Dune.

-¿Cómo recibió la noticia de la consecución del premio Oscar?

-Fue una auténtica locura. Vi toda la gala junto a mi mujer y estuvimos celebrando el premio hasta muy tarde. No puedo estar más feliz.

-¿Dónde pueden ver los espectadores su sello en Dune?

-Yo trabajé como supervisor de efectos digitales con unos 400 planos. Diseñé, junto a otros profesionales, los escenarios digitales, las tormentas de arena y las naves espaciales, con sus respectivos movimientos.

-¿Cuál era su rutina de trabajo para la película?

-A lo largo del proyecto, que duró un año y medio, nosotros recogíamos toda la información digital que nos enviaban desde los rodajes y, una vez supervisadas, comenzábamos a construir los objetos digitales que nos pedían para la película. Concretamente, en Dune la dirección artística, que era brutal, nos marcaba todas las directrices a la hora de diseñar, por lo que el proceso de trabajo se alejaba de experimentos y, por ende, íbamos con una guía clara de lo que teníamos que proyectar. Quizá lo más difícil de todo fue trabajar a distancia a raíz de la pandemia de coronavirus. Yo tuve que hacerlo desde mi vivienda en Montreal (Canadá).

-Ha participado en uno de los proyectos de mayor calibre de los últimos años, ¿cómo logró acceder a él?

-Yo buscaba este proyecto. Yo trabajaba para la compañía que hizo el 95% de esta película, denominada DNEG, y al ser un gran fan de la primera película y de sus libros, presenté mi candidatura para estar en Dune. Lógicamente, todos queríamos participar, por lo que me siento muy afortunado de haber estado involucrado en un proyecto en el que dimos el 120% y más.

-Tras Dune, llegó la cuarta temporada de Stranger Things.

-Aquí también lo estamos dando todo y en estos momentos estamos realizando las últimas entregas. Tenía mucha ilusión por participar en la cuarta temporada de una serie en la que ya han trabajado profesionales a los que conozco, quienes me describían Stranger Things como un proyecto súper bonito. Cuando terminé Dune, me embarqué en esta nueva aventura, pues yo no cruzo proyectos, sino que me dedico en exclusiva a uno solo, dado que considero que, de esta forma, trabajo mejor.

-¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

-Me apasiona plasmar la visión del director de una película a través de los efectos visuales. De hecho, muchas veces nos llegan secuencias enteras con un único actor y poco más, todo lo demás es un fondo azul. Pongo el ejemplo de X Men Apocalipsis y el personaje de Magneto. Uno de los planos que recibimos solo tenía a él colgado y tuvimos que crear digitalmente todo el caos y la destrucción que había a sus espaldas. Ser capaz de diseñar todo eso me parece muy bonito.

-¿Cambia su modo de trabajar según el proyecto cinematográfico?

-Pueden llegarnos proyectos en los que tenemos mucha libertad, pero también otros en los que, como Dune, tenemos unas directrices muy marcadas. Cada uno tiene sus puntos positivos. Los primeros nos permiten explorar muchos efectos y experimentar, mientras que en los segundos tus esfuerzos se ven más recompensados en la película, ya que todo tu trabajo se emite.

-De su largo historial de producciones de cine, ¿con cuál o cuáles está más satisfecho?

-Uno de los trabajos con los que me he sentido más satisfecho, pese a no ser un proyecto de tanta envergadura, fue Un monstruo viene a verme. Me encargué del look del monstruo y de los escenarios y la iluminación digitales. Le guardo mucho cariño a esa película. También fue un honor para mí ser el supervisor de 3D en Alien Covenant, un personaje histórico del cine.

-Otro de sus trabajos más bellos lo hemos podido disfrutar en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos.

-Creé tres o cuatro animales. El mayor reto fue el diseño del occamy, una bestia mágica alada y serpentina que se volvía invisible sin tener invisibilidad, es decir, proyectaba el ambiente en su pelaje. Fue espectacular experimentar con este personaje para conseguir un diseño fiel al que nos pedían.

-¿Ha tenido tiempo ya para pensar en su nuevo proyecto?

-La verdad es que no. Estoy centrado en entregar Stranger Things y, tras ello, me quiero tomar un respiro de un par de semanas. No he mirado lo que viene, aunque al ser ahora supervisor de efectos visuales en Digital Domain, he de decir que me seduce Marvel, compañía con la que trabajamos estrechamente.

-¿Podría llegar a ser Huelva escenario de alguna gran producción cinematográfica próximamente?

-Las posibilidades de Huelva son impresionantes, pero no están explotadas. De hecho, aquí en El Buitrón se rodó una gran producción como Che, protagonizada por Benicio del Toro. El problema de que estos rodajes sean esporádicos en Huelva y en España es la falta de incentivos, al contrario que sucede en otros países. Montreal es ahora la cuna de los efectos visuales, pese a que la industria llegó aquí en 2014. Todo fue posible por un Gobierno que incentivó una industria digital en la que ya trabajan 200.000 personas. En Huelva, Andalucía y España tenemos escenarios que no tiene nadie, desde desiertos hasta castillos, pasando por edificios visigodos y, sin embargo, no se rueda porque no se incentiva. Yo estoy rodeado de profesionales españoles que abandonaron el país por eso mismo.