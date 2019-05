El viernes sale a la venta el nuevo trabajo discográfico de Manuel Lombo, Rocío, cien por cien, que se realiza con motivo del centenario de la coronación canónica de la Blanca Paloma y que incluye cien sevillanas, cuatro de ellas inéditas. El artista sevillano dará el 30 de mayo un concierto en las Cocheras del Puerto, en la capital onubense, donde presentará su nuevo disco.

–¿Cómo surge este disco?

–Es un disco que yo en un primer momento quería dejar sólo a modo testimonial, no tenía ninguna pretensión más allá, siempre he estado vinculado al mundo de las sevillanas, pero no me veía ahora haciendo conciertos de sevillanas aunque sí quería dejar algo de forma testimonial y ésta era la forma de hacerlo. Con motivo del centenario de la coronación había un porqué, sobre todo para incluir sevillanas que siempre me han gustado cantar, de Pareja Obregón, Feliciano Pérez-Vera..., era el momento, un poco aprovechando el centenario, pero esto se está desbordando un poco y al final voy a ofrecer conciertos.

–¿Qué significa para usted El Rocío?

–Para mí es una cita anual muy importante, a la que siempre digo que hay que ir, estemos en la situación que estemos, el Lunes de Pentecostés hay que estar acompañando a la Virgen, si además podemos hacer un camino y disfrutar, pues mucho mejor.

–¿Qué se puede encontrar en este doble CD?

–Hay veinticinco cortes, que son los que conforman las cien sevillanas. Hay ocho sevillanas inéditas, en grupos de cuatro y de cuatro, unas que he compuesto yo con motivo del centenario y otras de Feliciano Pérez-Vera, y después hay noventa y dos sevillanas agrupadas en número de cuatro, diferentes entre sí y con arreglos diferentes. Una parte del disco está bastante orquestada. Hemos intentado agrupar todos los estilos de sevillanas posibles. En cuanto al acompañamiento, hay sevillanas con gaitas y tambores, con piano, sevillanas corraleras y otras que sólo tienen el acompañamiento de una guitarra, creo que no nos ha faltado nada, incluso el pianista Andrés Barrios ha hecho una versión de sevillanas muy antiguas con un piano muy jazzístico. Quizás haya que oírlo muchas veces el disco para asimilar tanta información, porque cada sevillana nos va a llevar a un mundo diferente.

–¿Cómo ha sido el proceso de selección de las sevillanas?

–Realmente ha habido un compendio entre sevillanas que conocía de siempre y otras que he buscado. Se podían haber hecho mil sevillanas, hay mucho escrito y a pesar de que cien es un número alto de sevillanas a mí se me han quedado muchas fuera, me ha dado pena porque siempre piensas que: ésta me gustaría haberla grabado y esta otra, pero cien es un número importante.El material que hay sobre el Rocío es impresionante y en los pueblos hay una cantidad de compositores que tienen verdaderas obras de arte escritas. Yo he podido aglutinar estas cien.

–Ha compuesto cuatro de las sevillanas que hay en el disco, ¿qué destacaría de ellas?

–Son las sevillanas que abren el disco y están basadas, parte de la música, en la alboreá, que es el cante que hacen los gitanos siempre cuando honran a las mujeres, hay una parte de melodía que recuerda esa alboreá con la escenificación de la pureza de la Virgen, se enaltece la figura de la Virgen en estos cien años. El estribillo dice: llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita entre las mujeres, cien años de amor y gloria descansan sobre tus sienes.

–¿Quiénes son los artistas invitados?

–Argentina, Pedro El Granaíno, Macarena de la Torre, José Luis Pérez-Vera, el grupo La Cava, el Coro de los Peregrinos de Puente Genil y he conseguido agrupar de nuevo a Papá Levante, que canta una sevillana. De músicos están el pianista Andrés Barrios y la guitarra de Rafael Riqueni.

–Huelva acogerá uno de los primeros conciertos, ¿qué tiene preparado para el 30 de mayo?

–Se va a ofrecer todo el disco al completo, en el que hay cuatro sevillanas dedicadas a Huelva. Se van a interpretar las cien sevillanas. Huelva es un sitio en el que me encuentro muy a gusto y es un público que sabe mucho de sevillanas y del Rocío, porque es parte importante de la romería.