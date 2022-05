Maneras de ahorrar dinero a la hora de comprar en línea: ¿conocías estas herramientas?

Por supuesto que ya no es ninguna novedad afirmar que internet forma una parte indispensable de nuestro día a día, sobre todo en lo relacionado con resolver problemas prácticos. En ese sentido, la tendencia a las compras en línea parece no tener techo y es por ello que conviene pensar en trucos para ahorrar dinero.

Internet es un lugar que ha tenido grandes cambios en muy poco tiempo. Desde su irrupción a gran escala a finales del siglo pasado y comienzos del siglo XXI, muchas cuestiones han ido mutando: periódicos que cobran por leerse en línea, deportes electrónicos, redes sociales que mutan de acuerdo a sus nuevos usuarios y varias transformaciones más que a veces no nos dan tiempo de acostumbrarnos.

En ese sentido, las compras en línea han crecido exponencialmente en este último tiempo y a continuación repasaremos tres herramientas que nos pueden ayudar a obtener importantes descuentos.

1) Cupones de descuento

Aunque para muchos la fiebre de este método de ahorro ha bajado, lo cierto es que los cupones de descuento siguen siendo una gran oportunidad de ahorrar dinero sin necesidad de hacer mucho esfuerzo. Muchas veces, antes de terminar de comprar un producto o servicio, conviene tomarse el trabajo de revisar si no existe algún código promocional en sitios especializados o en redes sociales.

Algo tan sencillo como buscar en Google o en el buscador de Twitter puede traducirse en un descuento significativo de euros, por lo que no debemos descuidar nunca esta posibilidad.

2) Usar una VPN

Esta es una de las herramientas menos conocidas por quienes buscan descuentos en línea, pero puede terminar siendo de gran utilidad. Descargar VPN no solo significará aumentar nuestra seguridad y privacidad en línea, así como cifrar nuestra actividad en internet para que no pueda ser rastreada y registrada por terceros no deseados, sino que puede ayudarnos a ahorrar dinero. ¿Cómo?

A la hora de contratar un servicio web, muchas veces encontraremos que el precio se encuentra discriminado de acuerdo a nuestra locación. En otras palabras, personas de otras provincias o incluso países cuentan con precios diferenciales o promociones por el mismo servicio que nosotros. Una VPN es capaz de corregir esa diferencia.

Después de todo, la principal característica de una VPN es que nos da acceso a conectarnos a servidores ubicados en otras locaciones, por lo que para nuestra compra, nosotros estaremos en dicha localidad. Así, estaremos accediendo a un precio más conveniente por el mismo servicio, algo que nunca está de más. A su vez, claro, una VPN siempre será sinónimo de una mejor experiencia en internet en medio de un clima cada vez más peligroso relacionado a los ataques en línea.

3) Comparadores de precios

Por último, uno de los recursos que es tendencia. Así como estamos acostumbrados a caminar por distintas tiendas físicas para encontrar mejores precios, hacerlo de forma online puede resultar abrumador. Es por ello que existe la herramienta de los comparadores de precios, los cuales permiten encontrar promociones y descuentos en un mismo producto o servicio.

Esta utilidad es muy necesaria también en días especiales como los Black Friday o estrategias de mercado similares, en donde los precios mutan de una manera confusa y muchas veces accedemos a promociones que en realidad no son convenientes. Antes de terminar tu compra en línea, te recomendamos tomarte un tiempo de buscar lo que quieres en los comparadores de precios: no solo te llevarás agradables sorpresas, sino que también te dará la pauta sobre a qué sitios confiarles tu dinero la próxima vez.