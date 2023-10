Maite Subías: "Estudiar en la escuela de idiomas de Huelva te abre puertas en cualquier ámbito profesional"

Este 2023 la Escuela Oficial de Idiomas, el único centro público que enseña y certifica oficialmente idiomas en Huelva, cumple 35 años. La EOI Huelva fue creada en el curso 1988-1989 y su primera sede fue en la calle Sanlúcar de Barrameda. Posteriormente la EOI Huelva se trasladó a las Colonias y debido a su crecimiento exponencial fue necesario buscar una nueva ubicación, razón por la que fue trasladada en 2011 a su sede actual en La Orden.A lo largo de su trayectoria, el centro ha visto crecer sustancialmente su alumnado y las enseñanzas que se imparten en diferentes modalidades de estudio, así como sus y niveles. Y si hay alguien que conoce bien el día a día de este centro educativo dependiente de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, es Maite Subías Casaled, directora desde el año 2017.

-¿Cuál es la principal novedad de este curso?

-Todos los años tenemos una nueva enseñanza y este año hemos ofertado C2 de inglés en la modalidad semipresencial, además de un curso de actualización para reforzar francés del nivel básico.

-¿Cuándo comenzaron las clases en la Escuela de Idiomas y qué estudios se ofrecen?

-Comenzaron el 20 de septiembre, como cada año, y actualmente enseñamos alemán, francés, inglés, italiano y portugués. El más demandado es, lógicamente, el inglés, aunque últimamente también ha crecido bastante la demanda del portugués, porque es el idioma que tenemos más próximo. A la gente le gusta visitar el país vecino y hablar esa lengua. Resulta un idioma cada vez más atractivo y, por tanto, de los más elegidos en la escuela de idiomas de Huelva. De hecho, algún alumno del centro que ha tenido que hacer alguna actividad, se ha ido a Vila Real de Santo Antonio a pasar la tarde y ha hecho entrevistas a la gente en la calle... es una ventaja para el idioma. Próximamente tenemos una actividad con la Diputación de Huelva, que hacen un intercambio con gente de Portugal.

-¿Cuántos niveles de idiomas se ofrecen?

-Nosotros tenemos los niveles que están autorizados por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía. En el caso de inglés, tenemos hasta C2. En alemán y francés hasta C1 y en italiano y portugués, hasta B2, que no hay más. Ninguna escuela oficial de idiomas de Andalucía tiene autorizados más niveles.

-¿Cuántas personas hay actualmente matriculadas?

-Este año se superarán las 1.700. Actualmente ha crecido la demanda y creemos que se han matriculado más estudiantes que en cursos anteriores, sobre todo, después de la época del Covid, cuando hubo un cierto parón.

-¿Ha cambiado el perfil del estudiante?

-Es principalmente femenino. Hay muchas más mujeres que hombres y nuestro alumnado está formado, sobre todo, por personas de entre 40 y 45 años. Sin embargo, este año estamos notando que hay más gente joven, aunque hay de todo. Por ejemplo, al menos unos 200 alumnos vienen de institutos. Jóvenes con un gran nivel en sus centros educativos que vienen a estudiar otros idiomas. Esto nos pasa mucho con el alemán. También tenemos a muchos universitarios, pero más que a alumnos de grado, solemos recibir a gente de máster y doctorado. Muchos de ellos de niveles altos de inglés que lo necesitan de cara a su posicionamiento profesional. Y luego, por supuesto, en la escuela tenemos a muchos alumnos que vienen a estudiar por el mero placer de conocer otros idiomas y viajar al extranjero. El mundo se ha abierto mucho y la gente tiene ganas de aprender.

-¿Cuántos años tienen que transcurrir para concluir la etapa completa de un idioma en este centro onubense?

-Va por curso. Un alumno que no tiene ningún conocimiento tendría que estudiar durante ocho años hasta conseguir un nivel B2. Esto no ocurre siempre. Como estudiar un idioma es un proceso tan largo, algunos lo interrumpen. Con todo, normalmente la gente no suele empezar por los niveles tan inferiores como el A1. Si el estudiante ya llega con ciertos conocimientos, le hacemos una prueba de nivel y lo situamos en el curso que más se adecue a sus necesidades. También puede pasar que una persona necesite solo un año para conseguir el C1. Si un estudiante se ha certificado en algún idioma con otras instituciones, se presenta y se le valida para que acceda a un nivel superior en la escuela de idiomas. Hay muchos casos y situaciones que pueden llevar a acceder a diferentes niveles intermedios.

-¿Qué validez tiene el título en la escuela de idiomas?

-Sirve para los grados universitarios, para oposiciones en los cuerpos del Estado como la Guardia Civil. Y luego, a parte, te da una facilidad muy grande para estudiar en cualquier ámbito, ya que si estás matriculado en la escuela de idiomas de Huelva y te llaman para trabajar fuera, puedes estudiar desde cualquier escuela de idiomas de la cualquier ciudad de España.

-Sin embargo, hay una creencia generalizada de que entrar a la escuela de idiomas es complicado

-Eso pasaba antes. Ahora no. Ya llevamos años en los que no es complicado acceder, lo que pasa es que la gente sigue pensando que sí. Si se solicita la plaza en el momento en el que se abre la inscripción, que es en mayo, en ese momento entra todo el mundo. Todos los inscritos hace unos meses están ahora en la escuela. Incluso, quienes lo solicitaron en verano, han terminado entrando, con margen de tiempo. Es cierto que hay baremos que puntúan para el acceso, pero lo que en realidad está pasando es que todo aquel que lo solicita, entra sin dificultad. Para poder optar a estudiar en la EOI solo hay que solicitarlo en la web, entregar el DNI y acreditar el nivel de estudios que se tenga.

-El precio es otra de las grandes ventajas

-Así es. Nosotros expedimos títulos en todas las escuelas oficiales de idiomas. Un dato interesante es que cuando los estudiantes se matriculan para un curso académico de certificación como el B1, B2, B22, C1-2 y C2, pagan su tasa de matrícula (si es la primera, será de unos 70 euros aproximadamente y si son antiguos alumnos matriculados anteriormente en cualquier escuela de Andalucía, 50 euros) para todo el año, así como los derechos de examen. Si aprueban el examen, tienen el título. Nuestras enseñanzas están dentro del marco común europeo de referencia.

-Además, se apuesta mucho por una formación eminentemente práctica

-Claro. Apostamos por una enseñanza orientada 100% a hablar y a hacer el oído a las nuevas lenguas. Fomentamos la producción escrita, oral y de escucha. El objetivo es conseguir una comunicación activa y real. Para ello contamos con auxiliares con los que los alumnos pueden comunicarse durante todo el proceso formativo en la lengua en cuestión. Queremos que el alumno practique sin parar.

-Además, contáis con otros programas dentro de la escuela

-Estamos desarrollando el Programa Erasmus (somos centro acreditado Erasmus+ desde el pasado 2022) y este curso ya vamos a hacer alguna movilidad pero no todavía para alumnos, sino de profesorado. Ya el próximo año sí se comenzará con la movilidad de estudiantes. Estamos muy ilusionados con esto y en el marco de las actividades estamos fomentando el europeísmo, para realizar programas en ciudades de Europa.

-Además, se fomenta la igualdad y el respeto hacia el medio ambiente

-La igualdad dentro de planes auspiciados por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía en el que la escuela participa activamente. Por ejemplo, en el curso 21-22 la EOI Huelva participó en el Programa de Pacto de Estado para la Prevención de la Violencia de Género. La actuación consistió en plantar árboles en el recinto como memorial a las mujeres de los países de habla alemana, francesa, inglesa, italiana o portuguesa víctimas y símbolo de la violencia contra la mujer. En el curso pasado se continuó con este proyecto. Para ello el alumnado de los diferentes idiomas elaboró materiales para difundir las biografías y logros de estas mujeres. Además, en la EOI estamos muy concienciados con el medio ambiente. Es un centro educativo acogido al Programa para la Innovación educativa 'Aldea' desarrollado por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, que pretenden promover el desarrollo integrado de iniciativas de educación ambiental para la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos, la promoción del desarrollo sostenible, y la competencia eco social en el ámbito de la comunidad educativa andaluza.

Por otro lado, desde el punto de vista de la innovación, tenemos un convenio de colaboración con la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Huelva y estamos haciendo con ellos una formación conjunta en relación a la innovación y a la formación del profesorado.

-¿Qué papel tiene la innovación?

-Ahora mismo en la escuela, como en el resto de centros públicos de Andalucía, estamos esperando una nueva dotación de material por parte de la Junta, que está bastante próxima. Pero, aún así, todo nuestro profesorado cuenta con una plataforma para subir todas las comunicaciones y, además, hay multitud de herramientas digitales educativas. Y también, en este sentido, me gustaría resaltar el gran trabajo que se está haciendo con los mayores que estudian en el centro. Desde aquí se está reduciendo la brecha digital, enseñando a ciudadanos a manejar las nuevas tecnologías a través de las enseñanzas de idiomas.

-¿Hasta qué edad se puede estudiar?

-Infinita. El más mayor tiene 72 años y el más joven 14. No se puede acceder normalmente con menos de esa edad, a menos que se trate de alguien superdotado.

-Una segunda lengua como oportunidad para diferenciarse en el terreno profesional, ¿Cómo de importante es contar con cierto nivel de idiomas en este sentido?

-Yo creo que es fundamental. La señal que marca a una persona diferente del resto es el idioma. Porque una carrera se estudia y un trabajo se aprende, pero un idioma no se improvisa. Por eso, mi consejo para cualquier persona y cualquier joven, es que, si les gusta un idioma, se formen y aprendan sobre él, porque nunca saben cuántas puertas les puede abrir. El plurilingüismo marca la diferencia en cualquier ámbito. Además, nunca es tarde para formarse en este sentido. En la EOI el perfil cultural del alumnado es altísimo, contando con profesionales de todo tipo. Porque estudiar aquí no solo significa conocer otros idiomas, sino que mejora la memoria y te abre a una cultura nueva. Como la gente que viene aquí lo que busca realmente es aprender, dentro del aula se respira una amistad y un ambiente de compañerismo único, que para mí es lo mejor. Por no hablar de que se establecen grandes vínculos y se forjan nuevas amistades.