Dónde ver la Luna Rosa en Huelva: cinco lugares para disfrutar de este fenómeno

Esta última semana de abril tendrá lugar uno de los fenómenos astronómicos más destacados de la estación primaveral, la la primera luna llena de la primavera, la Luna Rosa.

Este fenómeno se dará la noche del martes 23 de abril al 24 de abril, a partir de las 00:00 y la mejor hora para disfrutarla será a las 1:49 de la madrugada. Para poder apreciar en todo su esplendor esta luna llena no hace falta ningún instrumento, simplemente estar en un lugar despejada con la mínima contaminación lumínica.

Por esta razón es importante alejarse de las grandes ciudades y de lugares masificados que puedan dificultarnos observar este fenómeno astronómico. En Huelva contamos con diversos parajes naturales a lo largo de toda la provincia que son los lugares idóneos para disfrutar de la Luna Rosa.

Dónde ver la Luna Rosa en Huelva

En Huelva contamos con varios entornos en los que podemos ver en total esplendor y tranquilidad la Luna Rosa. Varios de estos se encuentran en plena naturaleza, el mejor entorno para pasar una velada astronómica inigualable.

Dolmen de Soto. Es una de las estructuras megalíticas funerarias más grandes y mejor conservadas de Huelva. En este tipo de sepulcros la puerta siempre mira al este, en dirección al sol naciente, y la cámara funeraria al oeste, hacia el ocaso.

Ermita de la Virgen de la Peña (Puebla de Guzmán). En el Cerro del Águila es la atalaya más alta desde la que disfrutar de las mejores vistas panorámicas. Además, coincide que este mismo fin de semana celebran la romería en honor de la Virgen de la Peña.

Paisaje Protegido del Río Tinto. Para cada tramo del río hay una mejor localización. Uno de los tramos más bonitos del recorrido, entre otros, es el cruce del río Tinto con la carretera HU-5104.

Acantilado del Asperillo (Doñana). Con alrededor de 28 kilómetros de playa virgen es uno de los pocos acantilados formado por depósitos de arenas fósiles y el más alto de Europa de estas características. Es uno de los pocos lugares costeros desde el que disfrutar del cielo nocturno de calidad.

¿Por qué se llama Luna Rosa?

Sin embargo, para los que esperan ver la luna de color rosado, este no será el caso pues su nombre no le viene dado por esta tonalidad, si no por una tradición centenaria de los nativos americanos. Esta cultura atribuye a cada luna llena un nombre que hace referencia a la coincidencia con un evento agrícola, en este caso esta luna llena coincide con al florecimiento de una planta llamada musgo rosa.

Además, este fenómeno nos anuncia que solo quedan dos lunas llenas más para que el verano se instaure en España.