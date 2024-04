Lope de Vega y las actrices

El recurso de sacar a escena a una mujer vestida de hombre se hizo tan popular en el teatro del Siglo de Oro Español que todos los dramaturgos seguidores de Lope de Vega se sirvieron de él en sus obras principales. Un poco después de nuestro Siglo de Oro, y no en España, sino en Francia, tiene lugar la serie de cómics Los pasajeros del viento, de François Bourgeon.

El integral de Los pasajeros del viento recopila los cinco álbumes de la serie protagonizada por la joven Isabel de Marnaye, una rebelde del siglo XVIII, a la que le han robado su identidad y su futuro, lo que la obliga a abandonar Francia, disfrazada de hombre, a bordo de un navío de la Armada. Embarcada conocerá al marinero Hoel y al cirujano Saint-Quentin, y comenzará un periplo desde el Caribe, hasta Inglaterra, de vuelta a Francia y a África, donde Isabel se topará con el comercio de esclavos. Tendrán que sobrevivir a batallas navales, cárceles, y traiciones, pero también conocerán el amor y la amistad. El integral cuenta con siete páginas inéditas en español, con información e imágenes relevantes en la trama.

Si hay una obra de culto de François Bourgeon, sin duda es Los pasajeros del viento, un clásico del cómic europeo de aventuras ambientado en el siglo XVIII, traducido a más de dieciocho idiomas y con más de cinco millones de ejemplares vendidos. Bourgeon obtuvo en el año 1980, por el primer álbum de esta serie, el Premio al Mejor Dibujante en el Salón del Cómic de Angulema.

François Bourgeon transformó el cómic de aventuras, introduciendo una perspectiva más madura y adulta en los temas que trata, así como presentando a una heroína fuerte y decidida, dando un enfoque feminista en un momento en el que era poco habitual encontrar personajes femeninos de estas características, como Isabel, la protagonista. Bourgeon afronta su primera obra como autor completo, causando una gran impresión confirmada en los siguientes álbumes, hasta convertir esta serie en un referente del cómic francés.

A pesar del paso de las décadas, Los pasajeros del viento conserva su fuerza, sustentada en tres pilares fundamentales: unos personajes perfectamente definidos; una recreación minuciosa del siglo XVIII; y un sentido de la narración prodigioso con el que hace avanzar el relato con un ritmo que engancha al lector.

Hay en la obra un mensaje muy fuerte sobre la lucha contra las injusticias, personificado por Isabel, que es un trasunto del propio autor. La protagonista, una mujer que se viste de hombre cuando las circunstancias lo requieren, se enfrenta a un mundo eminentemente masculino y lo hace con la voluntad de encontrar la libertad, independiente de cualquier hombre, y las relaciones que entabla con estos las hace en base de igualdad, ya sean aliados o rivales. Con esta obra, Bourgeon sentó una de las bases de su estilo, en el que las mujeres se erigen como los personajes más interesantes.

Destaca la crudeza del relato, que obedece a la necesidad de presentar el mundo en el que se ambienta la historia de la forma más realista posible. A lo largo de la trama de la trata de esclavos, el artista no evita mostrar los horrores de esta práctica, dejando patente, a través de la reacción de Isabel, lo vergonzoso de uno de los episodios más oscuros de la Historia de la Humanidad.

François Bourgeon (París, 1945) empezó en 1971 a realizar ilustraciones para revistas infantiles como Nade y Lisette, con textos de Henriette Bichonnier. Su primer cómic, L'ennemi vient de la mer, escrito por Cécile Romancère, apareció en 1972. Entre 1974 y 1975 aportó historietas como Une armée pour Gaélis; y La Légende de Freya para el semanario juvenil Djin. Para Pif Gadget dibujó en 1978 Maître Guillaume et le Journal des bâtisseurs de cathédrales, escrita por Pierre Dhombre. Colaboró con el guionista Robert Génin en su primera serie, Brunelle et Colin, también para Djin. En 1979, en la revista Circus, inició Los Pasajeros del viento. Al mismo tiempo, regresó al Medievo de Brunelle et Colin con Los Compañeros del Crepúsculo (1984). En 1993, inició en la revista A suivre la serialización de La Source et la sonde, relato futurista realizado en colaboración con Claude Lacroix.

