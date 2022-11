Lolita recuerda los orígenes onubenses de su madre Lola Flores

La actriz y cantante María Dolores González Flores -Lolita- se ha mostrado feliz de participar en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, donde ha asistido a su gala de apertura, ya que da su apoyo al festival "de la tierra de mi abuelo, un lugar que es parte de mi ADN".

En declaraciones a los periodistas antes de acceder a la gala de apertura, Lolita ha admitido que, a diferencia de su hija, la actriz Elena Furiase, nunca había estado en este festival, y ha bromeado con que ella "tiene un niño muy chico y no ha podido venir, pero como yo los tengo ya muy mayores, he venido". Ha recordado que su madre, Lola Flores, "siempre que venía a Huelva venía a la tierra de su padre, que era de Bollullos-Par del Condado", y todavía tiene familia en la cercana localidad de La Palma del Condado, y ha explicado que "de La Palma se fue a Jerez y conoció a mi abuela, que era de Sanlúcar de Barrameda".

Ya durante la gala de inauguración del Festival ha vuelto a mencionar los orígenes onubenses de su abuelo y tras ser ovacionada por el público aseguró que Bollullos Par del Condado también fue cuna del torero Pedro Carrasco. Tras el revuelo del público ante la equivocación, Lolita rectificó bromeando entre risas junto a Silvia Abril, presentadora de la gala.Además de señalar que, por ahora, no tiene previsto hacer cine, ha dicho que le gustaría que "el año que viene o el otro me den el premio a mí", en referencia al Ciudad de Huelva, máximo galardón del festival, al que acude "con mucha ilusión, porque sé que es uno de los más antiguos de España, con mucha clase, con mucho paladar, y eso se agradece". "Cuando la gente te trata bien y con cariño, eso hay que agradecerlo", ha enfatizado.Sobre sus planes de futuro, ha indicado que espera el estreno de la serie ‘Las invisibles’, y que no tiene previsto rodar para la pantalla grande, pero "me encantaría volver al cine", ha confesado.