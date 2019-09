Loles López: "Las urnas son las que evalúan a los candidatos"

La disolución de las Cortes pone el reloj electoral a cero. La primera incógnita de los partidos son las listas. La mayoría de los casos habrá pocos cambios. En el Partido Popular, su secretaria general, Loles López, que ha participado hoy en Huelva en el arranque de la campaña #DefiendeHuelva asegura que “de las listas no se ha tocado nada. Cuando llegue el momento lo haremos público”. La dirigente popular asume que “soy la primera que debe respetar la decisión colegiada del partido y mientras no se pronuncie mi partido su secretaria general en Andalucía debe permanecer callada. Loles López antes que Loles López es la secretaria general del partido”.

Sobre el futuro de Juan José Cortés, cabeza de lista en los anteriores comicios, y sus opciones de repetir el 10 de noviembre insiste en que “si Juan José Cortés es un buen candidato o ha sido un buen candidato lo deben evaluar las urnas, como lo evaluaron en su momento”. No obstante, añade que “las listas las deciden los órganos colegiados de mi partido que respeto”. Cuestionada por la respuesta de los electores el pasado mes de abril entiende que es “una interpretación personal que cada uno hará”.

También ha aludido a la posibilidad de que Fátima Báñez regrese a la política activa. La exministra decidió abandonar su carrera pública antes de las anteriores elecciones para dedicárse al ámbito privado, una decisión “muy personal de Fátima que respetamos igual que lo haremos si decide volver a la política”. Ha definido a Báñez como “la mejor ministra de Empleo que ha tenido este país, que ha traído cosas maravillosas para esta provincia y este país”. Suya fue la decisión de pasar al sector priviado “y es ella quien debe decidir si vuelve a la política”. En caso de que decidiera hacerlo “la acogeremos con los brazos abiertos”.

Loles López ha aludido a la encuesta publicada hoy por Huelva Información y el resto de cabeceras del Grupo Joly. La misma desvela que el resultado electoral el 10 de noviembre no terminará con el bloqueo actual y que el PP experimentará una subida. En referencia a estos datos señala que “hay una cuestión muy clara y es muy evidente y es que el único responsable de que volvamos de nuevos a las elecciones es Pedro Sánchez. Es un clamor en las calles. Vamos a unas elecciones por un responsable claro. Poner el país en las manos de quien ha fracasado es para hacérselo mirar, porque además hay nubarrones económicos en el horizonte”. En referencia al resultado de descenso socialista y ascenso popular que ofrece el estudio, considera que "las encuestas responsabilizan a los culpables del bloqueo y de la falta de gobernabilidad y reflejan también quién es la verdadera alternativa y garantía de estabilidad".

Ha pedido a los electores que “no pongamos el futuro de nuestros hijos, sobrinos o familia en manos de quien ya ha fracasado. La encuesta dice que el PSOE bajaría y esa es la respuesta de la gente, que no quiere más elecciones por culpa de quien no ha sido capaz de formar Gobierno”.