La actriz Lola Herrera regresa a Huelva: "Mientras siga teniendo salud haré teatro con los cinco sentidos"

La gran actriz Lola Herrera regresa a Huelva para representar la obra Adictos este sábado a las 21:00 en el Gran Teatro. Una función que llega a la capital onubense tras su enorme éxito en Madrid y en su gira nacional. Debido a la gran acogida del público de Huelva ante la función de este 20 de abril, el Ayuntamiento decidió programar también una segunda función de la obra para el viernes 19 (21:00).

Este thriller distópico, protagonizado por grandes de la escena teatral nacional, reflexiona sobre el futuro próximo y analiza el comportamiento humano en la era digital, una relación del ser humano con la tecnología que lo acompaña y abruma por momentos. Lola Herrera, acompañada por Lola Baldrich y Ana Labordeta, bajo la dirección de Magüi Mira, darán vida al texto escrito por Daniel Dicenta y Juan Manuel Gómez, en el que se cuestionarán los paradigmas de la sociedad actual.

¿Cómo de necesaria es la obra Adictos para la sociedad de la interconexión ¿Hasta qué punto cree que estamos sometidos por la tecnología?

-Estamos en una sociedad que es muy ignorante de lo que le pasa a sus espaldas. Esta obra habla de lo manipulados que estamos y de cómo nos dejamos manipular. De cómo entramos al trapo. Es una cosa grave que está bien poner de manifiesto en una obra teatral donde la gente se sienta, escucha y saca sus propias conclusiones y se va con una llamada de atención.

-¿Cómo se consigue esa evolución hacia una vida tecnológicamente sana?

-Tecnológicamente va a ser muy difícil controlar esto. Todo está pasando tan deprisa que no sabemos qué va a salir mañana, porque esto va cambiando y se va acelerando día a día. No sabemos la amplitud, ni la aceptación ni la sumisión que vamos a tener los humanos para canalizar todo lo que nos está llegando. Nos venden que es el progreso y yo estoy totalmente a favor del progreso, pero de un progreso que sea positivo para la sociedad, que sea equilibrado... porque todos necesitamos mejorar y avanzar, lógicamente, pero a mí me parece que detrás de la tecnología se ejerce un control total de las sociedades y luego lo que demanda al consumidor es una dependencia total. Y todo a través de un aparatito que lleva a la individualización. Sabemos de lo que nos informan, pero ¿y de lo que no nos informan? O sea, yo creo que debajo de todo eso hay unos intereses que ignoro pero que no son sanos.

-Lola, no es la primera vez que viene a Huelva. ¿Cómo la acoge el público cada vez que pasa por la ciudad? ¿Se siente arropada?

-Huelva es una cosa muy de mi corazón. Cuando voy me apetece mucho. En esta ocasión estaremos dos días, por lo que tendré un poquito más de tiempo para estar allí y para disfrutar más del entorno.

-¿Conoce la ciudad?

No conozco mucho. Prácticamente todo el tiempo que viajo lo dedico al trabajo. Desde hace muchos años me tengo que reservar para mi profesión. Cuando llego a una ciudad no puedo irme a recorrerla, porque luego por la tarde tengo que trabajar y tengo que cuidarme, ya que desde hace muchos años tengo muchos años (risas). Aún así todo lo que puedo enriquecerme de tratar a personas, de rincones... lo hago, pero de una manera muy superficial.

Para interpretar una historia de verdad hay muchas cosas internas que te llevan a conectar con todos tus sentidos y eso es adictivo

-Usted celebra tener a sus 89 años un trabajo que le gusta y poder subirse al escenario con ilusión y lucidez después de una larga trayectoria

Es lo que he hecho toda la vida y es una parte muy importante de mí. Un ejercicio que nos lleva a los actores a ilusionarnos con nuestro trabajo, a amarlo, a jugar... es como si nos quitasen un medio con el que tenemos un juego permanente con el público. Es que creo que los actores somos grandes desconocidos y la gente no entiende bien lo que nos pasa. Pero para interpretar a un personaje y estar dentro de una historia la verdad es que hay muchas cosas internas que te llevan a conectar con todos tus sentidos y eso es adictivo.

-¿Mientras siga teniendo salud seguiremos disfrutándola en el teatro?

Sí. Mientras siga teniendo salud haré teatro con los cinco sentidos puestos. No tengo fecha determinada para retirarme. Lo que la vida me vaya dando. Soy muy mayor, esto es un camino de bajada y hay que tener cuidado de no coger un patinete y estrellarse. De momento, estoy bien, ilusionada con mi trabajo y ya pensando en el siguiente proyecto. Ahora descansaré de verdad varios meses para recuperar fuerzas y acometer lo próximo con muchas ganas.