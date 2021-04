Konestilo pinta un mural en el centro de la Asociación Ánsares de Huelva

El artista urbano Víctor Romero, conocido artísticamente como Konestilo, pinta un mural en las instalaciones de la Asociación Autismo Huelva Ánsares con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que se celebra hoy, 2 de abril.

Para realizar su obra, Konestilo ha partido del logo de la asociación, protagonizada por unos ánsares que salen volando de un círculo, para crear una composición con mensaje. Explicó que partiendo del logo, “me empezaron a surgir ideas” y se decidió por pintar un niño, realizando una semejanza del crío con el ánsar, “saliendo del círculo de lo establecido”.

El mural, que mide cinco metros de alto por cinco de ancho, se encuentra en una fachada lateral del centro, en la que da a las pistas deportivas, y se ve desde fuera del edificio, desde la plaza de Los Templetes, en La Orden.

Konestilo apuntó que esta iniciativa surge a raíz de que desde la asociación se pusieran en contacto con él y le comentaran que les gustaría que se hiciera un mural en la sede de la asociación para que “el centro fuera más vistoso cuando se mirara desde la plaza de los Templetes y que los niños que acuden a las instalaciones vean más colorido cuando acceden al mismo”. Al artista urbano le pareció una buena propuesta y se comprometió a hacer la obra pictórica de manera desinteresada. Les presentó el boceto y se puso manos a la obra.

Konestilo comenzó el martes a pintar el mural, una composición repleta de simbología, y este jueves le daba los últimos retoques para que estuviera listo para el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Señaló que para él colaborar con esta causa “es algo que me llena bastante, cada vez se detectan más casos de niños con autismo. Tengo amigos con niños con autismo y es algo que me toca la fibra”, de manera que “cuando me lo dijeron no lo dudé”.

Del mural destacó, aparte de “que tiene mucho colorido sobre una pared blanca y de las dimensiones, el símbolo, lo que representa y el trasfondo de la obra, que es superimportante por lo que representa en sí el dibujo”. El niño que protagoniza el mural sale de un círculo como volando con un gorro de piloto y unas gafas, “que son el símbolo del autismo, porque el símbolo del autismo es como un infinito de colores y lo represento como si fueran unas gafas de aviador”.