El juego KOA and the Five Pirates of Mara estrena su campaña de financiación en Kickstarter

El estudio valenciano Chibig despliega las velas de su próximo proyecto, Koa and the Five Pirates of Mara, con una campaña de crowdfunding en Kickstarter, donde anteriormente consiguieron financiar otros proyectos como Summer in Mara y Deiland.

En este juego de aventuras, acción y plataformas en 3D los jugadores tienen que ayudar a Koa y Napopo a superar obstáculos y desafiar a los villanos en un archipiélago lleno de islas por descubrir, desde soleadas playas hasta peligrosos volcanes. Cada isla está llena de secretos y coleccionables, lo que brinda una experiencia de juego emocionante y satisfactoria para jugadores de todo tipo.

Este nuevo juego está siendo co-producido con Talpa Games y Undercoders y se espera que sea otro éxito rotundo para la compañía. De hecho, en apenas unas horas desde el lanzamiento de su Kickstarter, el juego ha superado ampliamente los 30.000€ que solicitaban y, en estos momentos, sobrepasan los 150.000€.

Además, la editora española Tesura Games se une a la aventura ofreciendo la edición física del juego, tanto en su versión normal como en su versión de coleccionista, para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. No obstante, el juego también saldrá en formato digital en Xbox One, Xbox Series X|S y PC (Steam), con compatibilidad para Steam Deck.

La Edición Coleccionista incluye:

Juego Completo (PS4, PS5 o Switch)

Caja Coleccionista

Libro de Arte

CD con la BSO

Llavero de Koa

Set de Postales

PIN-chito

¿Estás listo para unirte a Koa y enfrentarte a los piratas en esta emocionante aventura? Apoya la campaña de Kickstarter hoy y ayuda a que Koa and the Five Pirates of Mara llegue a PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch con el mejor desarrollo posible. ¡El universo Chibig sigue creciendo!

Marvel's Spider-Man Remasterizado se estrena en PS Store

Calentando motores para el estreno del esperado Marvel’s Spider-Man 2 este Otoño de 2023, PlayStation trae de vuelta al trepamuros con el lanzamiento independiente en PlayStation Store de Marvel’s Spider-Man Remasterizado para PlayStation 5, la versión renovada del juego de la entrega de Insomniac Games para PlayStation 4.

Hasta el momento esta versión remasterizada solo estaba disponible como extra de la Ultimate Edition de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales de PlayStation 5, incluso para aquellos que contaban con el juego original de PS4 e, incluso, la versión estándar del spinoff de Miles Morales.

A partir de ahora, los jugadores que tengan la versión de Marvel’s Spider-Man de PS4 pueden actualizar a la versión Remasterizada de PS4 por el precio de 9,99€. Eso sí, esta opción no es aplicable para quienes tienen el juego gracias a PlayStation Plus. Para aquellos que no posean el juego, Marvel’s Spider-Man Remasterizado se puede comprar de manera independiente en PlayStation Store por 59,99€.

En Marvel’s Spider-Man Remasterizado, los jugadores se pondrán en la piel de un Peter Parker experimentado que ha pulido sus habilidades combatiendo el crimen en la Nueva York de Marvel. A su vez, también lucha por poner orden en su caótica vida personal y su carrera profesional, con el destino de millones de neoyorquinos en sus manos. Esta remasterización cuenta con gráficos mejorados, un nuevo modo foto y la inclusión de tres nuevos trajes para Spider-Man, entre otras mejoras.