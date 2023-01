La Junta apunta a un consenso para "sacar" los restos del puerto tartésico del edificio de Hacienda en Huelva

La Junta de Andalucía prevé un consenso para "sacar" los restos del puerto tartésico de Huelva hallados en el antiguo edificio de Hacienda. La administración ha pedido a los arqueólogos y técnicos que forman parte de la mesa técnica reunida que planteen un proyecto que permita su excavación completa. Así lo ha explicado la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, quien ha destacado que se ha llegado a un "consenso" para sacar los restos "como se ha hecho en otras ocasiones", ha señalado a Europa Press.

Verano ha valorado esta mesa técnica como "muy positiva" ya que "tras un debate, los técnicos se pusieron de acuerdo" para "poner en valor" estos restos "tan importantes para la provincia", por lo que ha subrayado que ahora queda que los arqueólogos realicen un proyecto que "se entregará en la Delegación de Cultura" para que "pase a su fase final y pueda ser valorado de nuevo por los conservadores y los arqueólogos de la Junta de Andalucía".

"Llegamos a un consenso y estoy segura de que va a llegar a buen fin", ha dicho antes de explicar que se valoró dejar los restos a la vista para que puedan ser visitados pero que esto es "complicado" porque "esta zona de Huelva tiene corrientes de aguas subterráneas", por lo que "todo apuntaba a que era técnicamente inviable" y "se llegó a un punto en que todos estaban de acuerdo" en este extremo. Desde la Junta de Andalucía "tenemos que apoyar al máximo en poner en valor estos restos tan importantes".

Por ello, ha apuntado que tras debatir las posibles soluciones "parece que sí que se ha llegado a un acuerdo con los expertos en conservación de la Junta de Andalucía" que "en principio no lo tenían claro", de forma que ha explicado que "parece que se va a poder sacar" pero ahora "tienen que presentar un nuevo proyecto para su aprobación". "Entiendo que no va a haber problemas, pero hasta que no esté todo el procedimiento hecho no quiero cerrarlo ni dar la noticia finalmente, pero el resultado de la reunión, en definitiva, fue muy positivo, ya que se salió con un consenso del cien por cien tras más de dos horas y media de reunión. Desde la Junta queríamos que estuviera toda la parte técnica de acuerdo y se decidiera lo mejor para Huelva", ha destacado.

Asimismo, ha explicado que la parte política "prácticamente no intervino" tras dejar "claro" que la intención de la administración andaluza era "conservar los restos de la mejor manera para el disfrute de todos los ciudadanos", toda vez que ha indicado que "no hay problema con respecto a la parte económica, nunca los ha habido ni los vamos a poner para una cosa tan importante como es la conservación de estos restos para la capital".