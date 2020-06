La Junta contempla ahora un retraso de un año para el centro de salud de Isla Chica

Nuevo retraso en unas obras públicas en la capital. Esta vez es el centro de salud de Isla Chica, para cuya ejecución ha pedido la Consejería de Salud y Familias un año más sobre la finalización de las obras prevista para el mes de abril pasado.

La denuncia la ha hecho este mediodía el teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez Márquez, según el escrito recibido hoy mismo en su departamento por el que el Servicio Andaluz de Salud solicita una ampliación de doce meses de la licencia de ejecución de obras concedida en abril de 2018 para la realización del centro de salud en la populosa barriada, con un plazo de realización de 24 meses.

En el citado escrito, Gómez Márquez asegura que solo se motiva esa ampliación del plazo en "causas imprevistas", si bien advierte que las obras solo han podido pararse durante el estado de alarma por la crisis sanitaria los quince días en los que quedó paralizada toda la actividad considerada no esencial.

"Somos conscientes de que la situación actual es especial y no hemos hecho ningún requerimiento desde que venciera en abril la licencia de obras para el centro de salud". Otra cosa, ha insistido el teniente de alcalde de Urbanismo, es que ahora se quiera prolongar esa finalización de obra un año más.

Desde el Gobierno municipal se ha reaccionado rápido al escrito recibido por el temor de que este retraso en las obras se enmarque en el contexto actual que mantiene paradas varias obras importantes para la ciudad responsabilidad de la Junta de Andalucía, como la rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda para acoger la Delegación del Gobierno de Andalucía en Huelva en la Plaza de la Constitución, o la más reciente del antiguo Banco de España, próxima sede del Museo Arqueológico, de la que hace unos días se retiraron las vallas y las grúas.

En el caso del centro de salud de Isla Chica, una infraestructura demandada hace años en la barriada, el Ayuntamiento confía en que no se pueda producir una nueva paralización de las obras que mantenga en incógnita el momento en que pueda ponerse en marcha para estar al servicio de los vecinos de la zona.

"No tendría sentido alguno que una infraestructura como ésta, un centro de salud, y, más, con las necesidades actuales, pudiera considerarse no prioritaria y relegarla más en el tiempo", ha añadido Manuel Gómez contemplando un supuesto que prefiere no sea realidad.

Durante toda la mañana, las obras en la edificación se han seguido desarrollando con normalidad, tanto en el exterior como en el interior, sin dejar entrever que pase por una situación extraordinaria. Desde los alrededores, por el vallado perimetral, se observa que los habitáculos están muy avanzados, con tabiques pintados y con terminales de electricidad instalados, incluida la carpintería interior. En febrero pasado se aseguró desde la Junta que las obras estaban ejecutadas a 50%.

En estos momentos, esta redacción se mantiene a la espera de conocer la versión de la Junta de Andalucía en Huelva sobre la denuncia planteada desde el Gobierno local.