Juan Villa presenta su nuevo libro 'Mal tiempo', con Doñana y Aroche como protagonistas

El escritor almonteño Juan Villa presenta este jueves su nuevo libro Mal tiempo. Una obra, denominada 'nouvelle' (o novela corta), que reúne dos relatos: Mal tiempo y Almajos. "El nombre se debe a que la primera de las historias se desarrolla durante una nevada y la segunda bajo un aguacero", cuenta el autor a este periódico. Mal tiempo es una novela que se desarrolla entre Doñana y Aroche. Por su parte, Almajos en la zona de los Cabezudos y se trata de una reedición, "ya que se publicó hace unos años y ahora Villa ha querido rescatarla. "Pensé que las dos historias unidas podrían convivir en armonía por la temática y de ahí la idea de publicarlas en esta obra".

Ya ha publicado seis novelas sobre Doñana, su buque insignia, y todos los personajes de sus relatos, dice el escritor, son siempre los mismos. "Van pasando de una novela a otra y tienen papeles distintos. Según la época en la que transcurren mis historias los personajes se van adaptando y figurando como principales o secundarios, tienen edades o funciones distintas, pero todas emergen del mismo mundo, Doñana", explica el almonteño.

El hecho de que Almonte sea el denominador común de sus obras se debe al vínculo que el escritor tiene con sus raíces. Casi toda su vida ha vivido en Almonte y ha estado muy en contacto con el mundo de Doñana, así como "con la gente mayor que le contaba historias". Dice que "es un mundo que te atrapa" y del que emergen sus historias.

De ahí que sus relatos estén inspirados en personajes reales. Hay novelas en las que aparecen personajes reales, asegura, con nombre y apellidos. "Hace poco tiempo murió un guarda mayor, José Boixo, que aparece en una de mis novelas en la que cuenta su propia historia, que él mismo me contó. Y como él, otros personajes que aparecen en mis novelas, que son identificables pero que están muy cambiados una vez son llevados a la ficción, ya que yo les cambio el nombre, pero quien conoce este mundo es capaz de reconocerlos".

En su nueva obra encontraremos tres historias del comienzo de la Guerra Civil que escribió un guarda y que fueron entregadas al autor del libro por su propio hijo. Historias que le habían contado de Aroche y que Juan Villa ha recogido en honor a este señor ya fallecido. "Mal tiempo va dedicada a este hombre, Antonio Camacho, el guarda que escribió estas historias que yo he convertido en literatura. Dentro de la ficción aparece su propio nombre. Historias sobre Aroche contadas por un vigilante en Doñana"

La obra será presentada este jueves en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida, a las 18:30 y contará con la presencia de los escritores Carmen Ciria y José Juan Díaz Trillo.

Prólogo de Mal tiempo

Los personajes que atraviesan las dos nouvelles que conforman Mal tiempo "están marcados por la mezcla y el cambio de tono a través de los años de la guerra y los primeros de la posguerra", tal y como escribe José Juan Díaz Trillo en el epílogo. El territorio en el que transcurren los hechos es también determinante. Doñana y sus alrededores, vívidamente conocidos por el autor ye n los cuales viene centrando su obra literaria. "Las ficciones de Juan Villa, tan arraigadas en la realidad, no tienen tesis ni moraleja. Son los personajes, sus aventuras y desventuras, sobre todo, y el propio paisaje, los que transmiten al lector un profundo sentido ético, el testimonio de vidas tan complejas como desbaratadas, la razón de una existencia precaria en medio de la extraordinaria exuberancia de una naturaleza pródiga y hostil a un tiempo. No hay línea que no respire la verosimilitud de un humanismo atado a la misma sintaxis de la escritura; verbo el suyo que casi se respira y se toca encarnando tramas de estremecedora verdad", recoge en el prólogo del relato el escritor Díaz Trillo.