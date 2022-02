Juan José García del Hoyo: “A Huelva la marginan políticas injustas e inmorales”

–¿Por qué la Plataforma por la llegada del AVE respalda la movilización del 4-M?

–La provincia de Huelva tiene un problema de inversión pública muy grave. Estamos muy por debajo de la media española. La inversión en infraestructuras es un medio básico para la creación de empleo y riqueza. Cuando la hay se produce un efecto un efecto multiplicador del PIB de forma relevante. Cuando en un territorio ocurre lo contrario como sucede en Huelva el efecto es contrario. Las empresas no pueden competir y repercute en pobreza y pérdida de empleo. El caso de la Alta Velocidad es uno de los casos más llamativos de Huelva. Ya llega a 43 provincias españolas, lo hará a cinco más en tres años y somos junto a Jaén la única peninsular sin fecha prevista, siendo además Huelva la más cercana y barata de todas por su cercanía al primer AVE.

–¿Cómo repercute?

–En la medida que se ha ido conectando toda la península y el litoral español, nuestra oferta turística pierde competitividad. Desde 2008 hasta hoy hemos perdido un tercio de las pernoctaciones. Cada día estamos más lejos del centro de la provincia porque se tarda más en llegar a Huelva que a cualquier otra provincia. Pero no solo es turismo. Nuestros productos que van por tren convencional tardan más en llegar a los mercados. El Puerto pierde competitividad por la falta de una conexión de alta velocidad.

–¿A nivel ferroviario hasta qué punto hemos retrocedido?

–Estamos peor que a principios del siglo XX. Huelva llegó a tener 668 kilómetros de líneas en 1914 y hasta los años 50 y hora apenas superamos los 200. Hemos ido perdiendo hasta la línea con Ayamonte que serviría como conexión con Portugal y cercanías con toda la costa. Hablamos de 30.000 plazas hoteleras y alrededor de 800.000 visitantes. Somos la única provincia del litoral sin aeropuerto. Cada vez la temporada es más reducida porque no podemos competir. Hay que salir de Huelva y ver cómo se desarrollan otras zonas como Alicante o Murcia para valorar el abandono al que nos condenan. Huelva muere lentamente.

–¿Por qué deben acudir los onubenses a la movilización del 4 de marzo?

–Esas infraestructuras que reclamamos no se financian solas, sino con nuestros impuestos. Llevamos en los últimos 40 años un déficit de inversiones de 2.000 millones de euros. Significa que con nuestros impuestos estamos pagando las mejoras del resto del país sin recibir nada a cambio.

–En la memoria de todos está el recuerdo del 3 de marzo como paradigma de unidad en la provincia. ¿Se puede recuperar ese espíritu?

–Ojalá. El 3 de marzo yo era uno de los estudiantes que estaba subido al templete de la Plaza de las Monjas. Fueron varios años de lucha por una reivindicación que era muy básico. Era una inmoralidad que nuestros jóvenes estudiasen fuera, con el coste que suponía para las familias de Huelva. Ahora vivimos la misma situación. No recibimos lo que aportamos, no hay perspectivas de empleo de calidad y sin inversiones privadas por la falta de infraestructuras. Cada día somos más pobres, pero pagamos los mismos impuestos de los demás. Un ejemplo. La inversión ferroviaria mayor de los últimos 40 años en Huelva fue la electrificación de la línea con Sevilla... Pues resulta que el material era de segunda mano. Se renovó el de Valencia y se trajo para Huelva el que se quitó allí.

–¿Sale muy barato ignorar a Huelva?

–Mucho, demasiado. Nuestra clase política debería estar avergonzada de lo que ha consentido. Por decisiones políticas injustas e inmorales se margina a esta provincia año tras año. Nuestros representantes lo permiten.

–¿Es el momento de la sociedad civil?

–Llevo años luchando por ello. Tengo 59 años y ya no me voy a beneficiar de esas mejoras, pero me duele que los estudiantes que formo se tengan que ir por tener mejores oportunidades fuera. Sería lamentable que los padres no seamos capaces de asegurar una Huelva mejor a nuestros hijos.

–¿Cómo imagina Huelva con todas esas dotaciones?

–Con muchas posibilidades. Por poner un ejemplo, nuestro Puerto podría competir sin ningún complejo con Sines, Valencia, Barcelona o Algeciras. Supondría un valor añadido para el entorno brutal. Y no hablo de inversión portuaria porque ese es dinero del propio Puerto que en el caso de Huelva además genera más de lo que reinvierte. Hablamos de lo que se invierte con nuestros impuestos reales. Mi bisabuelo vino a la provincia a trabajar en el ferrocarril y fue el capataz de las obras de la Huelva-Zafra... Todavía hay traviesas en uso que él colocó.

–¿Qué impacto tendría la Alta Velocidad en el PIB?

–Una mejora sustancial en la línea supondría un impacto enorme. En el transporte el tiempo es una variable fundamental en el ahorro de costes. Nunca podremos competir en igualdad. Aquí han venido empresas a montar centros comerciales y no han podido por falta de capacidad de la línea eléctrica en el pueblo elegido.Es muy triste.