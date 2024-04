Jessica O'Kelly Sendrós, divulgadora del rico patrimonio onubense

El otro día me encontré aquí en Punta Umbría a un amigo de la infancia que, igual que yo, vive en este paraíso. Estuvimos charlando un buen rato y me habló de su hija Jessica. Le pregunté si era Jessica, la de Platalea, y estaba seguro de que me iba a decir que sí, porque ese bonito nombre no se repite mucho. Y claro, me dio mucha alegría, porque a su hija la conozco desde hace unos años y le tengo una gran admiración por lo culta que es y por todo lo que he aprendido con ella.

Ella pertenece a ese magnífico grupo que organiza muchas visitas culturales por Huelva y su provincia para divulgar nuestro patrimonio en grupos reducidos por los sitios más interesantes de nuestra geografía, a los que, por lo general, uno solo por su cuenta no puede acceder porque hay que tener autorizaciones y permisos especiales. Por ejemplo, se puede contactar con ellos y visitar nuestra bonita y enigmática Isla de Saltés, donde en época árabe vivió el rey Abd al-Aziz al-Bakri, soberano de la taifa de Huelva-Saltés; o visitar, dentro de una propiedad privada junto a la Iglesia de San Pedro, un trozo de la muralla fenicia que demuestra científicamente que Huelva es la ciudad más antigua de occidente. Y todo esto explicado magistralmente por Jessica o por alguno de sus compañeros, entre los que se encuentra Diego, que es otro espléndido divulgador.

El nombre que eligieron para su agencia cultural Platalea está muy bien elegido, porque ellos, además de visitar patrimonio, también te enseñan naturaleza, y nuestra provincia precisamente en eso es muy rica. Además, ese es el nombre científico de un ave zancuda que abunda en las marismas de Punta Umbría, “la espátula”.

Jessica nació en Huelva en 1979, hija de José Luis y María Rosa, y es la menor de tres hermanos. Vivió desde siempre en la céntrica Plaza de Isabel la Católica, más conocida como Plaza Niña. De pequeña estudió en el Colegio José Oliva, para luego pasar al Instituto Pablo Neruda y, posteriormente, a la Universidad de Huelva para hacerse licenciada en Historia, profesión que lleva con verdadera vocación, lo cual se le nota con solo oírle cómo cuenta las cosas. Pero antes hizo de todo para ganarse algunas “perrillas” y no se le cayeron nunca los anillos.

Dio clases particulares, trabajó de camarera y de arqueóloga, participando en numerosas excavaciones, entre las que se encuentra la de la bonita ciudad de Turobriga, en “los llanos de la Belleza” de Aroche. Allí colaboró con Nieves Medina, arqueóloga municipal y actualmente guía de patrimonio, actividad que le conozco muy bien por haberla seguido muchos fines de semana por muy diferentes y variopintos lugares de Huelva como los molinos mareales, museos, iglesias, barrios o el cabezo de la Almagra, que actualmente ha quedado dentro del recinto universitario del Campus del Carmen, pero que de pequeño yo visitaba en las afueras de la ciudad; y también pueblos como Ayamonte, Lepe o Nerva. Yo, que he presumido siempre de conocer nuestra provincia, siempre he descubierto con ella algo nuevo que desconocía.

Le digo a Jessica que me cuente alguna anécdota o curiosidad de su vida y me dice: “Fernando, te parece poco mis apellidos, habiendo nacido en Huelva, y presumir de ser choquera de pura cepa”. Y es verdad, su primer apellido tiene su origen en Irlanda y el segundo en el levante español. Y sí, la verdad es que es una curiosidad y por eso siempre, desde pequeña, las personas que la conocían creían que era extranjera, cosa que a ella le hacía mucha gracia.

Obtuvo muchas becas de investigación, una de ellas fue en Roma, para la elaboración de su tesis doctoral, que defendió en 2017 y consiguió matrícula cum laude. Y desde 2014 trabaja en Platalea, dedicada a la difusión del patrimonio.

Jessica ha impartido muchas conferencias. Recuerdo haber asistido a una en el Centro Huelva Puerta del Atlántico, dentro del ciclo Jóvenes Historiadores Onubenses, que organizó el Ayuntamiento sobre la cerámica romana en nuestra ciudad. Pero también participó en diferentes congresos y proyectos de investigación arqueológicos en Madrid, Marruecos o Portugal, concretamente en el municipio alentejano de Aljustrel.

Esta buena amiga, muy culta, sin dárselas de nada, lo que la hace especialmente, al menos para mí, una persona muy sencilla, pero muy importante para Huelva. Sigue así Jessica, que todo el que te conoce sabe apreciar todo lo que vales.