La Izquierda de Huelva propone controlar el grado de ejecución de las inversiones de la provincia

El diputado provincial de la izquierda de Huelva (Izquierda Unida, Verdes Equo, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz), Marcos Toti, ha registrado una moción en la Diputación Provincial de Huelva para solicitar que la nueva Comisión de Infraestructuras que se va a constituir en Diputación la próxima semana haga el seguimiento del grado de ejecución y tramitación de las inversiones públicas en la provincia que aparecen en tanto en los presupuestos de la Junta de Andalucía como de la administración general del Estado.

La petición concreta, pide que se elabore un informe trimestral en el que se detalle el grado de ejecución y tramitación de las inversiones para la provincia de Huelva y que se dé cuenta en el pleno de dicho documento, el mismo modo, también solicita en el mismo sentido un informe anual. En este informe deben contemplarse todo tipo de infraestructuras, desde las encaminadas a la movilidad, a las hidráulicas, sanitarias o educativas.

Se trata de conocer con exactitud no solo las inversiones en infraestructuras puestas sobre el papel, si no de comprobar su efectivo grado de ejecución, ya que, “desgraciadamente muchas de las infraestructuras que han se han anunciado y que aparecido en los distintos presupuestos, finalmente no se han llegado a licitar ni a ejecutar”.

Para Toti, “resulta evidente que la provincia de Huelva sufre un retraso en cuanto a infraestructuras con respecto a otras provincias, muy especialmente en infraestructuras de comunicación. Se estima que, durante los últimos veinte años, Huelva ha acumulado un déficit de inversión estatal y autonómico de 1.000 millones de euros respecto a otras provincias andaluzas”.

En relación con las carreteras, asegura Toti en la moción que "la provincia de Huelva cuenta con 206 metros de vías por km2, cuando en España hay 327 m/km2 y en Andalucía 265 m/km2. Esto pone de manifiesto la menor densidad viaria por superficie de territorio de la provincia respecto Andalucía y España”.

En cuanto a infraestructuras ferroviarias, Huelva dispone de "la menor densidad de vías por superficie, con 16,15 m/km2, mientras Andalucía dispone de 27,77 m/km2 y España de 30,89 m/km2. La duración de los trayectos, frecuencia y horarios siguen haciendo muy compleja la conexión tanto interna como externa por ferrocarril".

“Esta deficiencia histórica que sufre la provincia de Huelva parece que no se podrá resarcir nunca al ritmo que se consignan partidas presupuestarias para Huelva en los Presupuestos Generales del Estado o en los de la Junta de Andalucía, por lo que habrá que seguir reivindicando un aumento de las partidas de inversiones para Huelva”, afirma Toti, quien considera "esencial esta fiscalización dentro del órgano creado en Diputación para poder reivindicar con datos en la mano este déficit".