Iván Campaña, el diseñador de Huelva que cerrará con broche de oro We Love Flamenco 2024

We Love Flamenco se ha convertido en uno de los principales escaparates de las tendencias más actuales. Con más de una treintena de desfiles, la Semana de la Moda Flamenca, que se celebra del 13 al 19 de enero en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, este año tiene más que nunca sello onubense.

En total, será 9 los diseñadores de Huelva que mostrarán sus creaciones en la pasarela sevillana, bajo la atenta mirada de los máximos exponentes del sector de dentro y fuera del país. Mostrarán sus colecciones José Hidalgo de Aracena; El Ajolí-Pepe Jiménez, y Manuela Macías, de San Bartolomé de la Torre; Santana Diseños, y Bella Elvira, de Lepe; Pedro Béjar, de Hinojos; José Manuel Valencia, de Rociana del Condado; Antonio Arcos, de Bollullos Par del Condado e Iván Campaña, de Niebla.

Campaña, de hecho, será una de las grandes novedades de esta edición. El sanjuanero será el encargado de cerrar los desfiles de la Semana de la Moda Flamenca 2024 estrenándose así en una pasarela en la que no dejará a nadie indiferente con su propuesta, la más peculiar y arriesgada de We Love Flamenco.

La colección Misterio by Iván Campaña hará un recorrido por los días de la Feria de Sevilla sin recurrir a los tradicionales volantes ni adornos típicos como los flecos. "He tratado de dar respuesta a una demanda que siempre han tenido las mujeres que buscaban ese toque para ir al Real sin tener que estar vestidas con el típico traje de gitana o flamenca", cuenta Campaña.

La elegancia en cada uno de los diseños es el ADN de esta colección que llega por primera vez a We Love Flamenco pisando fuerte. Los diseños que se verán en la pasarela harán un recorrido desde el encendido de la Portada de la Feria de Abril, hasta sus fuegos artificiales. "La línea de la colección nos hará vivir un diálogo que pisa el albero del real, con looks perfectos para cada instante de una mujer que vive intensamente el arte y la alegría de saber disfrutar su momento. La creación de texturas exclusivas se conecta entre sí con tejidos que van desde las pedrerías, gasas, crepé , tul de seda, organzas bordadas, cristal y estampados …"

Misterio se define así como una colección con nuevo look de flamenco, "perfilada con sofisticación, sensualidad y belleza", asegura el diseñador. Para Iván Campaña, esto supone "una gran oportunidad para mostrar su estilo en una pasarela con tanto renombre como We Love Flamenco". El diseñador debuta en la pasarela encargándose de clausurar la XII edición y la expectación es máxima. Tras verlo vestir a novias en invitadas, son muchos los que no quieren perderse sus novedosas propuestas en trajes de flamenca. Una colección que tendrá su puesta de largo el próximo viernes, 19 de enero, a las 21:00.

Promoción de Huelva a través de la moda