Un interno muy peligroso provoca un nuevo altercado en el Centro Penitenciario de Huelva

El Centro Penitenciario de Huelva registró un nuevo incidente el pasado lunes. Los hechos fueron protagonizados por un interno en primer grado que comenzó a golpear y tratar de derribar la puerta de la celda, ante la imposibilidad, comenzó a autolesionarse. Por lo que los funcionarios tuvieron que entrar en la celda, fue el momento que aprovechó para abalanzarse sobre los funcionarios con la intención de agredirlos por lo que tuvo que ser reducido, quedando lesionados dos de los funcionarios lesionados en dicha intervención, teniendo que ser atendidos por los servicios sanitarios del centro.

Se da la circunstancia que este interno ya protagonizó una grave agresión a un funcionario en el centro penitenciario de Topas y hace una semana provocó otro grave incidente en la prisión de Huelva, “mandando” al hospital a un interno al que le rompió el pómulo, perdiendo el 70 por ciento de visión de un ojo.

Acaip Huelva asegura que "no entendemos por qué ni el director del centro ni la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias no realizaron las gestiones precisas para el traslado a otro centro de dicho interno cuando protagonizó el último incidente".

No obstante, "esperamos que ahora sí sea “suficiente” para el traslado del mismo, no sólo por estos incidentes sino también porque existe un grave problema de sobreocupación en el módulo de aislamiento, que provoca que internos con un perfil bastante conflictivo tengan que estar alojados, al menos temporalmente, en otros módulos del centro, comprometiendo la seguridad del centro penitenciario", añade.

"Es por lo que nos parece incomprensible que con esta sobreocupación que estamos denunciando, se inicien unas obras de remodelación en este módulo residencial, con el historial delictivo y penitenciario de los internos que lo habitan".

"Además se hace patente la necesaria reforma legal que considere a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad para que estos graves incidentes con lesiones tengan su correspondiente consecuencia penal y no salgan gratis a quienes los cometan". Así como la creación de normativa penitenciaria que agrave en cuanto a régimen de vida, comunicaciones, etc ese tipo de conductas. Deficiencias que hace que parezca que a la Administración realmente no le importa que cada día haya un funcionario lesionado.