Interior busca a 27 adolescentes desaparecidos del centro de Menas de Corteconcepción

Veintisiete menores extranjeros no acompañados (Menas) se han esfumado del Centro de Inserción Sociolaboral de Corteconcepción en menos de cinco meses. Como ha detectado Huelva Información, así lo hace constar el Ministerio del Interior a través de la página web del Centro Nacional de Desaparecidos (www.cndes.es), órgano de gestión centralizada para la coordinación efectiva y permanente del sistema de personas desaparecidas empleado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que además actúa como punto de contacto para las medidas de cooperación entre instituciones tanto nacionales como internacionales.

Estos adolescentes, que habían sido destinados al recién estrenado centro serrano (abrió sus puertas al inicio de este ejercicio), tienen entre 15 y 17 años y nada se sabe de ellos.

La mayoría, probablemente, llegó a la provincia de Huelva de forma clandestina. Excepto uno de procedencia subsahariana, el resto es del Magreb y se ignora por el momento cuál es su paradero, por lo que se insta a la ciudadanía a ponerse en contacto con la Guardia Civil si los localiza.

Todos son chicos y conforman el 67,5% del total de 40 menores de edad desaparecidos expuesto en el listado del Centro Nacional. Al primero se le perdió la pista el 21 de mayo. Se trata de Issa Ali, de 17 años.

Junio fue el que más desapariciones registró, ocho en total, cuatro de ellas en el mismo día

El mes de junio fue el que más desapariciones de Menas registró en el centro cortesano, ocho en total, como se puede comprobar en la web. Dos chavales se marcharon el 13 de junio; otro, el 19; cuatro de ellos, el 27; y uno más lo hizo el día 29. En julio la cifra de desaparecidos ascendió a siete: uno el día 8, otro el 17, tres el 21 y dos el 29.

En agosto fueron cinco los menores extranjeros no acompañados incorporados al sistema de búsqueda del Gobierno central. Dos el día 8 y uno en los días 26, 27 y 28 de ese mes, respectivamente. El volumen de desapariciones se redujo en septiembre a dos, una acontecida el día 6 y otra el 10, mientras que volvió a subir el pasado octubre, con cuatro: dos el día 4 y dos en la jornada del 13. La Benemérita confirma a este diario que los niños permanecen a día de hoy en su base de datos de desaparecidos.

El fiscal delegado de Menores de Huelva, Alberto Campomanes, precisa a este rotativo que "hay un problema para trabajar con los Menas y es que se fugan", por lo que es complicado introducirlos en un itinerario laboral que les permita insertarse en la sociedad onubense y garantizarles un futuro normalizado.

Alberto Campomanes "Tienen derecho a la libertad ambulatoria, salvo que estén privados de libertad”

"No puedes tener un proyecto de trabajo con un número muy importante de ellos, con otros sí; pero entre que la mayoría se fuga y que los que vienen están ya próximos a la mayoría de edad, tampoco tienes tiempo" de realizar una labor efectiva, apunta el fiscal especialista.

En Huelva existían al inicio de este 2019 cuatro centros para Menas: el de Corteconcepción y los de Punta Umbría, Lepe y Huelva, si bien "puede que haya habido cambios". Este periódico solicitó a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía –responsable de estos centros– detalles sobre este asunto, sin que por el momento se haya obtenido una respuesta.

Preguntado por si son insuficientes o no las medidas de seguridad de los centros de menores extranjeros no acompañados de Huelva, y específicamente en el de Corteconcepción, Alberto Campomanes indica que "no es que tengan pocas o muchas, es que la Constitución dice que todas las personas tienen derecho a la libertad ambulatoria, salvo que estén privados de libertad por un motivo previsto en la ley: que hayan cometido un delito y esté castigado con pena privativa de libertad o los casos de las personas que son internadas por razón de trastorno psíquico".

La cuestión es que esta circunstancia no solo atañe a los centros con Menas, sino a todos los de protección de menores de Andalucía. "A mi hijo yo lo puedo castigar sin salir de casa este fin de semana, pero no tengo una norma que permita a los centros de protección de menores hacer eso", apunta el fiscal.

Esto hace que, si se incluyen las denuncias de los padres informando de la desaparición de sus hijos de casa, "podemos tener una media de 15 ó 20 fugas de menores a la semana en Huelva, lo que a menudo coincide con 15 ó 20 intentos de hurto" en centros comerciales.

Desde el Ministerio Público "no tenemos nada que hacer procesalmente hablando, solo que se nos avisa el día que los encuentren y ya está; eso sí, mientras no veamos que tiene pinta de que sea delito, que entonces sí podemos intervenir".

Los motivos por los que se han marchado del centro de Corteconcepción estos 27 chavales son desconocidos para Campomanes, pero "a lo mejor van buscando otros centros o, simplemente, es que esto es un sitio de paso". Muchos de estos adolescentes tienen como objetivos las grandes ciudades, donde les esperan familiares o amigos, o incluso otros países de la Unión Europea.

El delegado de Menores del Ministerio Fiscal subraya que en los últimos meses ha inspeccionado los centros de Menas del territorio onubense. Y, en concreto, el serrano tiene "unas instalaciones estupendas".

En el centro de Corteconcepción convive una veintena de menores extranjeros no acompañados

En el mismo sentido se pronuncia la concejala cortesana Ana Belén Soto, responsable de Urbanismo y que atiende a este diario en calidad de portavoz del equipo de Gobierno de la localidad. "El centro está en la plaza de San Juan y abrió a principios de este año, en marzo o así; era una casa muy grande que se reformó para convertirla en casa rural pero que después no llegó a abrirse", concreta.

En estas dependencias conviven unos "20 ó 25 chicos, todos extranjeros". Soto destaca que los niños "están muy integrados, participan en las distintas actividades de este Ayuntamiento, para la cabalgata están haciendo una carroza y forman parte de las escuelas deportivas". De los adolescentes desaparecidos, añade que "en el pueblo no se quedan ni nunca han provocado ningún incidente".

La Junta de Andalucía indica en su web que los migrantes cada vez son más jóvenes y que vienen a nuestra tierra buscando "una salida a la modesta situación sociofamiliar y asumiendo, en contra de su voluntad, el difícil papel del padre o madre de familia".

Ana Belén Soto "En el pueblo no se quedan ni nunca han provocado incidentes, el resto está integrado”

El sistema andaluz de protección de menores atiende a estas personas, que no tienen referencias familiares aquí, y se ocupa de prestarles "una atención integral y adecuada, respetando en todo momento su cultura de origen".

Para ello, el sistema de protección cuenta con una serie de recursos, tanto humanos como materiales, para potenciar una mejor integración y atención a la diversidad del colectivo.

En el año 2005 la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias activó el Plan de Emergencia de Atención a Menores Inmigrantes, con el que desde entonces se coordinan las actuaciones y los medios materiales a nivel regional, "de manera que siempre se disponga de una serie de recursos preparados para atender estas llegadas de manera más rápida y eficaz".

Con la puesta en marcha del Plan de Emergencia, dicha dirección general de la Junta de Andalucía aboga por "garantizar el cumplimiento de los derechos que, como menores, les corresponden". El pasado agosto la Administración autonómica anunció la creación de 30 nuevas plazas de Menas para la provincia onubense.