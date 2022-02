Inteligencia emocional, identidad y pertenencia en el Día de Andalucía

Soy andaluza. Soy ‘choquera’. Soy una Pelayo. Soy de raíces alosneras. Soy antigua alumna del colegio Cardenal Spínola. Soy de la gente que veranea en Punta Umbría ‘de toda la vida’. Soy de la generación del ‘baby boom’. Soy del barrio del Matadero. Soy de disfrutar la playa en invierno. Soy ‘mamá’ adoptiva de una preciosa perra… Todos esos ‘soy’ están identificando los grupos o tribus de las que me siento parte, que influyen y construyen mi identidad.

Por tanto, la identidad o esa autoimagen que tiene usted de sí misma o de sí mismo y que le hace único o única, está influida también por sus sentimientos de pertenencia, es decir, por los sentimientos de arraigo o identificación que usted tiene con otras personas. Y seguro que, como yo, tiene un montón de arraigos.

Sus pertenencias le definen. Y más allá de eso, el sentimiento de orgullo que acompaña a la sensación de pertenecer, le da seguridad, le hace sentir valiosa o valioso y refuerza su autoestima. De ahí la importancia tienen días como el que se celebra mañana en Andalucía.

¿Se siente andaluza o andaluz? ¿De qué se siente parte? ¿Quién es usted? ¿Qué le distingue de cualquier otra persona? ¿Se ha parado a revisar su identidad o su autoconcepto?

Autoconocimiento, autoestima y pertenencia

El autoconocimiento es la capacidad de entendernos, conocernos de forma profunda, tomar conciencia de quiénes somos y responder con cierta fluidez a todas las preguntas que acaba de leer. Es la habilidad fundamental y el primer paso para desarrollar su inteligencia emocional. Y para cultivarlo, debe usted dedicarse tiempo, y observarse.

La autoestima es la imagen que tenemos de nosotros o nosotras mismas, e implica una valoración positiva o negativa de cada aspecto de nuestro autoconcepto, de sus cualidades, características, habilidades... Por tanto, está muy relacionada con el autoconocimiento y, además, con la capacidad que tenemos o no de aceptar y respetar lo que somos.

Por su parte, el sentido de pertenencia surge de nuestra necesidad social, y refuerza nuestra autoestima. Es fundamental para nuestro desarrollo personal, porque sentirnos parte de algo da solidez a nuestra identidad individual y define la forma en la que nos relacionamos. Mientras que no sentirnos parte de nada, o no saber a qué pertenecemos, nos afecta emocionalmente provocándonos tristeza, soledad, inseguridad o, incluso, ansiedad.

Pues mañana, Día de Andalucía -pero también cualquier otro día del año-, puede usted cuidarse cuidando su sentido de pertenencia. Si además está, como mucha gente hoy, de puente, ¡dese un capricho!

Cómo cuidar el sentido de pertenencia

Puede empezar por revisar e identificar sus rasgos de identidad. Dedíquese tiempo, reflexione, obsérvese y refuerce su autoconocimiento identificando cuáles son esos grupos a los que le gusta pertenecer, y donde se siente aceptado o aceptada y bien.

Haga, por ejemplo, un listado de ‘soy’ como el que yo he escrito al comienzo de este artículo. Un poco más largo si puede. Y no quiera terminarlo en un rato. ¿Qué tal si durante una semana le dedica un momento cada día a esa lista, revisando en cuántos colectivos ha interactuado ese día? Tenemos muchas pertenencias, y hacernos conscientes de ellas nos da visión para conocernos mucho mejor.

Y después, hable claramente y comparta esos rasgos que le identifican. Para eso debe usted conocerse bien, claro, y haber hecho como mínimo la recomendación anterior. Pero una vez identificadas sus ‘tribus’, aproveche las situaciones que vive para compartir su orgullo de pertenencia.

Por eso, mañana, si se siente andaluz, aproveche para contarle a la gente de su entorno qué le gusta de esta sensación de pertenencia, por qué se siente orgulloso u orgullosa de haber nacido en Andalucía, qué le gusta del sentir andaluz, quiénes le inculcaron este amor por la patria chica… Y escuche a otras personas, claro. Comparta sus sensaciones y disfrute de la conexión emocional con otros y otras miembros de su tribu.

Esa es, de hecho, la siguiente clave: interactúe cuanto pueda con miembros de sus grupos. La necesidad de pertenecer está relacionada con la identidad de cada persona, pero adquiere toda su dimensión en las relaciones con las demás. Interactuar con miembros de la tribu es un núcleo fundamental del sentido de pertenencia y del orgullo que se deriva de él.

Saberse reconocido o reconocida en los símbolos que nos unen, fluidifica y fortalece el vínculo emocional. Por eso, si tiene perro, sabe muy bien qué significa pasear con su peludo… Su mascota se convierte en todo un signo de pertenencia.

Así que, luzca y cultive siempre que pueda los signos que evidencian sus pertenencias más queridas. Ir con la bufanda de su equipo al partido del domingo, ponerse la camiseta de su grupo musical preferido, celebrar las efemérides que defienden sus valores luciendo sus señales como son los lazos de colores: contra el cáncer, por la igualdad, por la paz… Todo eso refuerza su sentido de pertenencia y consolida su autoconcepto.

Y ya, para cuidar aún más su sentido de pertenencia, busque o pida mucha información sobre sus ‘tribus’. Puede ser información escrita, u oral contada por otras personas, quizás audiovisual en internet, o en fotos de casa o de grupos en las redes sociales… Refuerce así su sensación de pertenencia profundizando en el conocimiento de la historia, normas formales o informales y características de ese colectivo al que siente que pertenece. Afiance sus lazos.

Ya verá qué de información tiene mañana sobre Andalucía si quiere usted afianzar esa pertenencia. Porque, como escribió Lucio Anneo Séneca, “nadie ama a su patria porque es grande, sino porque es suya”. Pues eso. Feliz día de Andalucía a todas las personas que se sienten andaluzas, hayan nacido o no en Andalucía.