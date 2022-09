Huelva volverá a marchar unida contra el cáncer el próximo 16 de octubre

Una marea de solidaridad volverá a inundar las calles de Huelva el próximo día 16 de octubre. La octava edición de la Marcha Contra el Cáncer vuelve a convocar a los onubenses para vivir un día de visibilización y reivindicación, pero también de celebración de la vida.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva organiza de nuevo este evento deportivo con el objetivo de dar visibilidad a una enfermedad que se cobra miles de vidas cada año en España. Con esta iniciativa pretenden, no solo poner en valor la importancia de la investigación y el trabajo para la detección precoz, sino dar a conocer a enfermos y familias el trabajo que se realiza desde la asociación para acompañarles en el proceso y hacer un camino difícil algo más transitable. Los fondos obtenidos con las inscripciones permitirán al colectivo continuar realizando la importante labor que llevan a cabo en la ciudad.

La Casa Colón ha acogido el acto de presentación de esta nueva edición. A la presidenta Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva, Gloria Puy, la han acompañado la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, Maria Teresa Flores y la presidenta Autoridad Portuaria de Huelva, Pilar Miranda. ambas instituciones colaboradoras en la organización del evento. Además también han estado presentes el director-gerente de Adarsa Sur, Pedro Weicker y el director de Seabery, Víctor de Vega, patrocinadores de la marcha.

Todos han coincidido en señalar que no hay excusas para no participar en este evento que convoca a personas de cualquier edad. Se trata de una marcha accesible para todos los públicos que tendrá un recorrido de 4,6 kilómetros que cada uno podrá realizar a su ritmo, ya sea corriendo, andando o en patines. Y es que lo importante en esta cita no es ganar, si no colaborar con una causa tan necesaria como es la lucha contra el cáncer.

El recorrido, que espera reunir a más de 2.000 personas, transcurrirá desde la Plaza de las Monjas hasta el Paseo de la Ría, donde continuará la convivencia y la celebración una vez concluida la marcha con la entrega de premios, sorteos y regalos. Recorrerá las calles Méndez Núñez, Plus Ultra, Gravina, Avenida de Alemania, Paseo de las Palmeras, Paseo la Glorieta, Avenida Hispanoamericana, Avenida de México y Avenida Francisco Montenegro, hasta llegar al Paseo de la Ría. Una jornada para recorrer la capital onubense en compañía de familiares y amigos, y aportar un pequeño granito de arena.

Esta marcha cobra más sentido si cabe cuando se conoce el trabajo que llevan a cabo desde la Asociación. Entre otras muchas iniciativas, ponen una serie de ayudas a disposición de los pacientes y prestan asistencia psicológica en el hospital, a domicilio y en su sede a las personas que están luchando contra la enfermedad y sus familias. También tienen una serie de ayudas de carácter económico “no es de una cuantía muy elevada porque nuestros recursos tampoco nos lo permiten, pero en la medida de lo posibles intentamos llegar" ha expresado su presidenta. Como ella misma explicaba, este año han puesto en marcha un servicio de atención a domicilio inmediata para las personas que lo necesiten y un servicio de fisioterapeuta para aquellos enfermos que necesiten tener una atención especializada. Realizan actividades de prevención y una parte muy importante de lo recaudado lo destinan a la investigación oncológica de calidad. “Un enfermo solo quiere curarse, y olvidarse después de que ha estado enfermo. Y la única forma de curarse es investigando y desarrollando nuevos tratamientos” afirmaba.

La presidenta de la Asociación ha querido dar las gracias al Ayuntamiento por su importante colaboración, ya que "organizar una marcha es algo tremendamente complejo porque hay que cerrar la circulación en una parte muy importante de la ciudad, tienen que movilizar a un gran numero de policía municipal y tienen que tomar una serie de medidas para que este evento deportivo transcurra de una forma satisfactoria". Asimismo agradeció al Puerto que "siempre colabora no solo en esta actividad, si no en otras que realizamos a lo largo del año. Recientemente ha esponsorizado un torneo de golf y también hemos sido beneficiados en la convocatoria Puerto-Ciudad y nos han cedido el espacio en el que se celebra la fiesta de terminación de la marcha".

También palabras de agradecimiento para los patrocinadores y para el padrino de la marcha, el ex-futbolista onubense Jesús Vázquez, al que sus compromisos profesionales no le han permitido estar presente en la presentación, pero que no ha querido dejar de animar a todo el mundo a participar a través de un video.

La presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, ha querido devolver el gesto reconociendo el trabajo de la Asociación. “Yo que lo he vivido en primera persona porque mi marido tuvo un cáncer y en muchas ocasiones he tenido la posibilidad de sentir el calor y el apoyo de la Asociación, creo que hacen una labor inestimable y que estemos aquí todas las administraciones unidas y apoyando es prueba de eso, de que lo importante son las personas y que todos juntos tenemos que trabajar para poner a Huelva por encima de todo”.

Son muchos los proyectos en los que colaboran conjuntamente, como ha querido recalcar Miranda, quien también ha subrayado la importancia de la AECC y del personal sanitario en el avance de la investigación que mejora cada año. “Para nosotros es un regalo que la carrera termine en el Puerto. Un regalo porque de esa forma podemos disfrutar todos de la Ría, del espacio Portuario, que siempre ponemos a disposición para que la gente lo disfrute y podamos hacer un día de convivencia” aseguraba Pilar Miranda, quien también ha querido remarcar el trabajo de la Policía Portuaria en la coordinación del evento.

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, Maria Teresa Flores, ha reiterado que desde el consistorio “queremos mostrar nuestro total apoyo a una de las citas más importantes, más solidarias, si no la que más, de las que se producen en todo el año en Huelva. Una jornada de convivencia que nos va a permitir disfrutar juntos de la actividad deportiva y que como viene siendo tradicional cada mes de octubre convierte a la ciudad en una marea verde".

Del mismo modo, ha expresado que “para el ayuntamiento constituye una prioridad fomentar hábitos de vida saludable entre los onubenses e iniciativas como esta no solo redundan en la mejora de la salud, sino que nos permiten aunar esfuerzos para recaudar fondos para una asociación tan importante en nuestra ciudad pueda continuar realizando su encomiable labor social y asistencial en Huelva. Sabemos que son muchos los onubenses que se acercan y acuden a esta asociación cuando les viene este problema buscando ayuda y orientación en unos momentos tan duros”.

Las inscripciones para participar ya están abiertas y pueden realizarse, ya sea online, a través de este enlace, o de forma presencial en la sede de la asociación, situada en la calle Isaac Peral número 16 de Huelva, así como en el centro comercial ‘El Corte Inglés’.