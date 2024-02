Huelva tiene por tercer año consecutivo al mejor psiquiatra de España

La psiquiatría onubense vuelve a brillar en España. El psiquiatra sevillano de la Clínica del Carmen de la capital onubense, Álvaro Moleón, repite por tercer año consecutivo como mejor psiquiatra del país según Doctoralia, la plataforma líder mundial que conecta profesionales de la salud con pacientes. Los Doctoralia Awards son los únicos premios del mundo que aúnan la opinión de los pacientes y la de los compañeros de profesión, además de la contribución que haya hecho el especialista a la comunidad de pacientes.

Moleón es el cuarto psiquiatra mejor valorado del país por los pacientes, pero la valoración de sus compañeros le ha aupado al primer puesto por tercera vez consecutiva. Su esfuerzo por difundir el conocimiento existente de la neuromodelación a través de jornadas y formaciones personalizadas en su propio centro de trabajo y los avances conseguidos en la técnica de la estimulación magnética transcraneal profunda le llevan a gozar de tan buena reputación entre los psiquiatras españoles.

El nombre de Huelva figura en mayúsculas en la psiquiatría, en tanto que vio nacer en mayo de 2021 a una técnica que vino a revolucionar el campo de la salud mental y que se ha consolidado como respuesta a los pacientes con enfermedades mentales graves y cronificadas que no responden a los psicofármacos ni a la psicoterapia, así como a aquellos con riesgo suicida. Esta vía alternativa para tratar a pacientes resistentes "es cada vez más empleada en todo el país y, por ello, una decena de psiquiatras españoles y extranjeros vienen aquí cada año a formarse en ella", afirma Moleón, que imparte formaciones gratuitas en la misma a compañeros de especialidad.

La sesión de estimulación magnética transcraneal profunda, que arroja una efectividad del 70% actualmente, combate la depresión severa y las adicciones en los que las técnicas tradicionales no arrojan resultados favorables, aunque próximamente se abrirá a otras enfermedades, en palabras del especialista. La misma contempla la colocación de una bobina electromagnética sobre el cuero cabelludo del paciente, concretamente en la zona específica "donde están las estructuras cerebrales de la enfermedad mental a tratar", según explica Moleón. De este modo, el electroimán actúa sin provocar dolor para estimular las células nerviosas que se pretenden activar. Es una técnica que "no es invasiva, que no requiere de anestesia y cuyo proceso tiene lugar en una consulta médica". Asimismo, no presenta efectos secundarios, a excepción de "dolores de cabeza en ciertos casos, que se eliminan con fármacos analgésicos como paracetamol o ibuprofeno".

De otro lado, además de la técnica de estimulación magnética transcraneal profunda y las terapias electoconvulsivas, Álvaro Moléon cree que uno de los grandes avances en salud mental es el uso de la esketamina intranasal para la depresión resistente como tratamiento.

Sobre la situación de la salud mental en la provincia de Huelva, Álvaro Moleón sostiene que los 'clásicos' no cesan, véase las depresiones resistentes o los cuadros esquizofrénicos, al tiempo que enumera dos trastornos especialmente llamativos en los últimos meses: el aumento de los suicidios y el síndrome disfórico premenstrual, "ambos en considerable aumento".

De acuerdo a los últimos datos, un total de 257 personas se intentaron quitar la vida en 2022 según el servicio de urgencias hospitalarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que cifra la tasa de intentos de suicidio en Huelva en 49 por cada 100.000 habitantes. Esta conducta ha experimentado un notable repunte en los últimos años, dado que la cifra en 2021 era de 188 y en 2020 algo más de 160, de acuerdo a lo publicado en el BOJA del 3 de julio, en el que se toma conocimiento del Programa de Prevención de la Conducta Suicida en Andalucía 2023-2026.

"No hay un psiquiatra de clínica al que no se le haya suicidado al menos un paciente al año", lamenta Álvaro Moleón, quien sufrió dos pérdidas en 2023, uno por precipitación y otro por ahorcamiento. "El psiquiatra tiene que ser muy fuerte mentalmente y no podemos dejar que estos fracasos eclipsen todo nuestro esfuerzo por hacer que estas personas retomen sus vidas", expone.

El especialista atisba un "déficit llamativo" de psiquiatras y psicólogos en la sanidad pública y se muestra tajante con ello: "no puede ser que un paciente que no se pueda permitir un seguro privado tenga que esperar nueve o diez meses para una cita". "Hay que traer a profesionales de la salud mental y mejorarles las condiciones para tenerlos". Igualmente, llama a la imperiosa necesidad de contar con un plan nacional contra el suicido, "que nos dote de más recursos para acabar con esta lacra".