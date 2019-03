Huelva es la provincia que concentra la mayor oferta de salas de apuestas

Andalucía cuenta con un total de 803 salones de juego, siendo la provincia de Huelva la que concentra mayor oferta en relación a su población, según la Federación Andaluza de Asociaciones de Máquinas Recreativas, Salones y Ocio (Anmare). La provincia en la que hay más oferta relativa (es decir, densidad de salones en proporción a la población) es Huelva, con 31,0/100.000 habitantes en la capital y 26,7/100.000 habitantes en las localidades donde hay salones. A gran distancia están Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y Málaga. Entre las capitales las que tienen menor oferta relativa de salones son Sevilla y Granada.

De los 803, un total de 302 se encuentran en las capitales de provincia y 501 en otras ciudades y pueblos. Su número descendió entre 2009, cuando había 879, y 2015, cuando quedaban 678, es decir, en seis años se produjeron 201 cierres, casi la cuarta parte. No obstante, desde 2015 se han producido 118 aperturas, es decir, algo así como la mitad de los cierres de los años anteriores.

La densidad de salones es de 12,6 por 100.000 habitantes en las capitales y casi la misma en las ciudades y pueblos en los que hay oferta de salones (11,8/100.000 habitantes). Globalmente, considerando las localidades en que hay salones la densidad media en Andalucía es de 9,6 salones/100.000 habitantes.

La mayor oferta de juego en Andalucía la representan los bares y restaurantes con máquinas 'B', un total de 17.575 estuvieron abiertos durante 2018. El número de bares con esta oferta ha descendido desde 2008 cuando había 23.106, es decir, 5.531 menos, lo que significa un 23,9 por ciento menos de los que había en aquel año. Es, por tanto, una oferta de juego en claro descenso. La oferta de juego con máquinas se ha sofisticado y se ha trasladado a los salones con nuevas máquinas más atractivas.

El segundo bloque de oferta de juego son la ONCE y Loterías y Apuestas de Estado. La ONCE tiene 5.098 vendedores más un número indeterminado de supermercados, oficinas de Correos, etc., en las que también se venden sus cupones y rascas (el producto de juego que más creció durante 2018). Loterías y Apuestas del Estado dispone de 640 administraciones y otros 1.194 puntos de venta en su red complementaria.

Hay 35 bingos localizados en las provincias con mayor afluencia turística: Málaga (8); Cádiz (11); Sevilla (5); Huelva (5); Córdoba (3); Granada (2) y Almería (1). La infraestructura destinada al juego se completa con el hipódromo 'Juan Piñar Haffner' en Dos Hermanas