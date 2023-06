Iberdrola anuncia que Huelva contará con la principal fábrica de hidrógeno verde de Europa

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha anunciado la construcción en Huelva de una "gran central de hidrógeno verde" de 800 megavatios, que será la principal de Europa y producirá hasta 100.000 toneladas de amoniaco verde para transportar al puerto de Rotterdam y convertirlo de nuevo en hidrógeno para su posterior distribución.

Galán ha hecho el anuncio este martes durante la visita que el rey de los Países Bajos, Guillermo Alejandro, acompañado del ministro para el Clima y la Política Energética, Robert Jetten, ha realizado a la planta de hidrógeno verde de Puertollano (Ciudad Real).

La de Puertollano, que actualmente cuenta con un electrolizador de 20 megavatios de potencia, es la "más grande de Europa", con una capacidad de 3.000 toneladas de hidrógeno a escala industrial.

El rey de los Países Bajos ha asistido a la firma de varios acuerdos entre Iberdrola y las compañías AC Terminal y Hynetwork Services como "paso definitivo en el establecimiento del corredor marítimo de hidrógeno verde entre España y Países Bajos".

Sánchez Galán ha explicado que el objetivo es establecer el corredor marítimo del hidrógeno verde entre ambos países para completar la cadena logística y descarbonizar la industria del norte de Europa.

Iberdrola prevé transportar amoniaco verde a las instalaciones de importación de ACE Terminal en el puerto de Rotterdam, para manipular y almacenar y convertirlo después en hidrógeno verde para uso final en la industria o en el transporte marítimo y otras industrias en el noroeste de Europa.

El transporte y la distribución se realizará a través de la red nacional holandesa de hidrógeno de la filial Hynetwork Services de Gasunie en el mercado europeo a clientes de las industrias química, siderúrgica, de refinado y fertilizantes.

Estas entidades están establecidas en clústeres como los de Róterdam, Ámsterdam, Zelanda y Chemelot en los Países Bajos y en el noroeste de Europa.

El presidente de Iberdrola también ha explicado que para los próximos años tienen previstos un total de 60 proyectos en el mismo sector por un montante de 3.000 millones de euros, la mitad de ellos en España.

Galán ha asegurado que la compañía mantiene un "firme compromiso" con el Mercado Único de la Energía como la mejor manera de promover las "enormes" inversiones necesarias para una industria energética "segura, limpia y competitiva".

La planta de hidrógeno verde de 20 megavatios de potencia que Iberdrola tiene en Puertollano es la primera a escala industrial de hidrógeno verde de Europa y con ella se abastece a la empresa de fertilizantes Fertiberia para producir amoniaco verde, con una capacidad de 3.000 toneladas de hidrógeno renovable al año.

Sin embargo, Galán ha precisado que "aún no está a pleno rendimiento, por no disponer todavía de los fondos europeos prometidos IPCI" que, aunque están "aprobados" en Bruselas todavía no están "confirmados por el Gobierno de España", ha precisado.