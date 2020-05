El obispo de Huelva preside hoy a las 20:00 la función principal de Emigrantes

La Real Hermandad de Emigrantes de Nuestra Señora del Rocío de Huelva ha venido celebrando desde el pasado miércoles su tradicional triduo, cultos preparatorios para Pentecostés 2020 que culminarán hoy sábado a las 20:00, en su capilla de su casa de hermandad con la función principal que este año presidirá el obispo de Huelva, José Viaplana Blasco.

Durante el triduo ha ocupado la sagrada cátedra el capellán de la hermandad, el reverendo padre José Manuel Barral, quien ha transmitido con bellas palabras como este año “nuestra Madre, la Virgen del Rocío, ha querido que este año vivamos un Rocío distinto”. Asimismo, ha recordado a todos los hermanos y devotos de Emigrantes “los cincuenta caminos que la hermandad ha realizado al Rocío desde que germinara la semilla que fue plantada en la ciudad alemana de Bocholt”. Asimismo, no ha podido evitar en su último día de triduo referirse a los sentimientos del hermano mayor a no ver cumplido su sueño de llevar a todos los hermanos de Emigrantes junto con su carreta ante nuestra Madre, la Virgen del Rocío “para rendirse a tus pies”. No obstante, dejaba para todos la promesa de que “sí Tú lo quieres el año que viene al Rocío te iremos a ver”.

El triduo ha estado dedicado a las más de 27.000 víctimas que hasta hoy se ha cobrado el Covid 19 y las miles de personas que se han visto contagiadas con este virus, así como a todo el personal sanitario, las fuerzas de seguridad del Estado, Policía Local, al tesorero de la corporación, Miguel Angel Sáenz de Sicilia, que se encuentra hospitalizado por su pronta recuperación, así como la de uno de los fundadores de la hermandad Juan Gil Zamora.

A la función principal, a la que se ha querido unir para estar junto a los hermanos y devotos de Emigrantes el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, asistirán 4 oficiantes religiosos, los hermanos de la hermandad Abrahán Cruz y Raquel Martínez, que serán los encargados de llevar a cabo el acompañamiento musical, los 16 miembros de la junta de gobierno, 5 camaristas, 6 hermanos colaboradores y 4 medios de comunicación.

Durante estos días también tampoco han querido faltar a esta cita un reducido grupo de miembros de la escuela de tamborileros de la entidad que ponían con sus sones de la flauta y el tamboril un hermoso preámbulo a estos tradicionales cultos.

Recordar que todas las personas que asistan a la función principal deberán llegar a la capilla con la suficiente antelación para evitar aglomeraciones, accediendo a la misma por la puerta de acceso de nuestra carreta. Además, deberán ir provistas de mascarillas y ocupar el asiento asignado por la mayordomía. Asimismo, se recuerda que la comunión se recibirá en la mano.

Los hermanos y devotos de Emigrantes podrán seguir este último día de culto en directo a través de las televisiones locales Teleonuba y HTV, además de las redes sociales de la hermandad en Facebook y canal Youtube.