La luz y colores de Huelva y dos palmitos ilustran el cartel de las Fiestas de San Sebastián

La luz y los colores de Huelva y dos palmitos protagonizan el cartel anunciador de las Fiestas de San Sebastián de Huelva. Su autor, David Morales, ha querido realizar un cartel "muy de Huelva", y desde un primer momento, desde que le encargaron realizar este trabajo pictórico, tuvo claro los elementos que conformarían su composición artística. "Quería hacer una versión diferente, aportar un toque de originalidad", indicó.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y el hermano mayor de la Hermandad de Los Estudiantes, Pablo Marchena, presentaron el cartel anunciador, a la pregonera, María Cotán-Pinto, y los actos y cultos de las Fiestas Patronales de San Sebastián 2023.

Morales que tuvo muy presente a Juan Ramón Jiménez en la presentación del cartel, recordó una de las frases del nobel moguereño, "La luz con el tiempo dentro", para subrayar que como pintor es un amante de la luz, "esa luz tan cegadora, que enamora a cualquiera, es lo que he querido reflejar aquí, con las paredes encaladas de los pueblos como Moguer, por el que siento debilidad".

El artista aseguró estar "muy contento de realizar la obra, que hayan contado conmigo. Me siento un pintor muy querido y muy de Huelva. Pintar es una forma de vida, me quitan la pintura y me muero, como cualquier artista". Su objetivo es "engrandecer la cultura de Huelva y dejar un patrimonio". El cartel es una composición muy sencilla pero engloba todo lo que significan y suponen las fiestas patronales.

La pregonera señaló que el cartel "refleja los colores de Huelva, los palmitos, la historia que mi madre me ha contado para inspirarme al escribir el pregón". María Cotán-Pinto recalcó que para ella es "una sorpresa, honor y privilegio" ser la pregonera de estos festejos, "es uno de los mayores retos a los que me voy a enfrentar porque nunca he hecho un pregón". Adelantó que no será el típico pregón, "será un pregón diferente".

El hermano mayor de la Hermandad de Los Estudiantes destacó que la pregonera "es una mujer enamorada de Huelva, luchadora por las cosas de su tierra, escribe muy bonito, va a hacer un pregón desde el corazón". Del cartelista resaltó que "todo es arte".

Pablo Marchena señaló que la programación comenzará el 15 de enero con el pregón, que tendrá lugar, a las 12:00, en el Gran Teatro. Los días 19, 20 y 21 de enero, a las 20:00, se celebrará el triduo en la Iglesia de San Sebastián. El domingo 22, el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, oficiará la función principal, y al finalizar la misma el Patrón de Huelva, San Sebastián, saldrá en procesión por las calles de la capital onubense, "será por el recorrido habitual".

Incidió en que la Hermandad de Estudiantes es la encargada desde hace cuarenta y cinco años de sacar al Patrón de Huelva por la ciudad, "y sigue con la misma ilusión". El alcalde de Huelva reconoció el esfuerzo de la cofradía "son años de desvelo por la tradición de Huelva, la del Patrón". Explicó que "las fiestas patronales son muy curiosas, recaen sobre el trabajo, el compromiso de la Hermandad de Estudiantes, el Ayuntamiento complementa, pero estas fiestas nacen de ese carácter onubensista del Patrón".

Cruz agradece a la Hermandad de Estudiantes que un año más "regale la programación de los actos", la que se refiere a los cultos, "requiere un enorme esfuerzo". Reconoce "el compromiso de Estudiantes con Huelva, con sus tradiciones a través del arte y de la palabra". En relación al cartel, el alcalde comentó que "lo primero que veo es la bandera de Huelva. Tiene todo lo que tiene que tener un cartel, no tienes que interpretarlo, ves los palmitos y dices: San Sebastián".

De la pregonera, subrayó que "de casta le viene al galgo, lo va a hacer con el instrumento más poderoso que es la palabra, capaz de emocionar, ilusionar, unir y hacernos mejor, es un vehículo de compromiso y de reafirmación de identidad. Ha anunciado que será un pregón novedoso, cuando se habla de lo que uno quiere, tu tierra y tu gente, es fantástico".

El alcalde invita a todos a participar de la programación de las Fiestas de San Sebastián en su conjunto, "es una forma de vivir al Patrón y de vivir a Huelva".