Huelva mantiene su tasa de donación de sangre pese a la pandemia

Ni la pandemia del Covid-19 ha retraído a los onubenses a seguir participando en las donaciones de sangre. Prueba de ello es la macrocolecta de este martes en la Casa Colón. Es una de las cuatro que se realizan en el transcurso del año para mantener en condiciones los stocks y se extenderá también durante este miércoles.

La delegada de Salud, Manuela Caro, reiteró que “la evolución que hemos tenido en los cinco primeros meses del año es muy parecida a la de 2019. En el actual ya vamos por 7.854 donantes mientras que en 2019, fueron 7.895”.La delegada hizo un llamamiento a que no solo a través de las macrocolecta sino en el Juan Ramón Jiménez y en los equipos móviles, los onubenses sigan mostrando su solidaridad añadiendo que “las condiciones en las que se hace la donación están perfectamente adecuadas ara evitar cualquier riesgo de contagio de coronavirus”.

En este sentido, la responsable de la macrocolecta, Dolores Fernández, insistió en que el coronavirus no se transmite por sangre por lo que tampoco hay riesgo en ese sentido. “Lo que hacemos –añadió– es hacer a los donantes una encuesta previa para preguntarles si tienen algún síntoma, pero para evitar un posible contacto comunitario”.Fernández hizo referencia asimismo, a las donaciones de plasma que han resultado tan eficaces en algunos casos graves de Covid-19. De hecho, “en Huelva ya ha habido donaciones de personas con una tasa adecuada de anticuerpos especialmente por parte del personal sanitario y este tratamiento también se ha aplicado aquí con muy buenos resultados”.

Respecto a las protestas que tuvieron lugar el lunes en San Bartolomé de la Torre, como consecuencia de las eliminación de las Urgencias las 24 horas, Manuela Caro explicó que “no se trata de una medida que no sea reversible, sino que solo se va a aplicar mientras esté en vigor el plan de contingencia”. En esa situación hay cuatro localidades de la provincia “y las decisiones no son caprichosas sino que se han tomado de manera consensuada”. Para Caro, el “tema no es una cuestión política”, sino que hay que cuidar tanto la salud de los usuarios como de los profesionales “lo que nos obliga a tener establecidos en todos los centros asistenciales, dos circuitos: el Covid y el no Covid”. Añadió que junto a todo ello, “hay que poner en marcha el plan de vacaciones así como el refuerzo de los puntos asistenciales en la zona de la costa para dar cobertura al incremento de la población.