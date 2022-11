Las futuras restricciones para circular en Huelva disparan la venta de etiquetas ambientales del coche

La próxima entrada en vigor de las nuevas zonas de bajas emisiones en Huelva ha disparado la venta de etiquetas medioambientales para los vehículos. Cada coche, camión o motocicleta que circule por las áreas del centro e Isla Chica que será fijadas con este distintivo deberá llevar en un lugar visible una pegatina que identifica a cada vehículo en función de su grado de contaminación. Estas etiquetas son esenciales para regular el paso dentro de las zonas donde quedará restringida la circulación o el estacionamiento, salvo para residentes y profesionales.

En los nueve primeros meses del año, se ha emitido en las 32 oficinas de Correos en la provincia de Huelva un total de 838 etiquetas de clasificación de los vehículos en función de su eficiencia energética. El dato supone un crecimiento de un 141 % respecto al mismo periodo del año anterior. La comercialización de las etiquetas ambientales para vehículos de la DGT forma parte desde hace cuatro años de la diversificación de los servicios de las oficinas de Correos.

Además de en las oficinas de Correos, los distintivos se pueden adquirir en la propia DGT a través de su página web y en determinados talleres autorizados. Los carteros rurales del territorio también facilitan estos distintivos a las personas que residen en los pequeños municipios, evitándoles desplazamientos. En la actualidad, se comercializan cuatro tipos de distintivos en función del impacto ambiental de los vehículos. Sus colores son: azul, azul y verde, verde y amarillo. El coste de este servicio es de 5 euros.

El establecimiento de zonas de bajas emisiones en todos los municipios de más de 50.000 habitantes para el próximo año, de acuerdo con la nueva legislación en todo el país, es una de las razones de incremento de venta de estos distintivos. En las oficinas de Correos se pueden tramitar otros de los servicios de la DGT como el pago de sanciones, la obtención del duplicado del permiso de circulación o de informes de vehículos.

Los onubenses tendrán que enfrentarse en los próximos meses a una pequeña revolución. Los vehículos serán clasificados por etiquetas y en los puntos de acceso a estas áreas se instalarán cámaras con lectores de matrículas. Como primer paso se evitará el tráfico de paso al ser áreas de acceso solo para residentes, servicios y vehículos determinados. La prioridad la tendrán peatones, bicicletas, vehículos de movilidad personal, motos y aquellos coches que cumplan una serie de requisitos medioambientales. Entrarán en vigor cuatro tipo de etiquetas: distintivo CERO emisiones, distintivo ECO, distintivo C, distintivo B. La primera hace referencia a los eléctricos en sus diferentes modalidades; la segunda a los híbridos o propulsados por gas como los actuales autobuses de Emtusa; la tercera a turismos de gasolina posteriores a 2006, furgonetas y turismos diésel posteriores a 2014 y motos; y la última de las categorías permitidas comprende a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2000, turismos y furgonetas ligeras diésel matriculadas a partir de enero de 2006, vehículos de más de 8 plazas y pesados, de gasolina o diésel matriculados a partir de 2005 y motos. Todos los vehículos de gasolina matriculados antes de 2000 o diésel con una antigüedad superior a 2006 no tendrán etiquetado, por lo que no podrán circular de ninguna manera por estas áreas.

En Huelva los dos puntos que propone el Plan de Movilidad Sostenible son el centro e Isla Chica. La primera área tendrá un perímetro de 3,4 kilómetros, una superficie de 55 hectáreas y queda definida por las siguientes vías que actúan como límite: Avenida Italia, Paseo 12 de octubre, Avenida Alemania, Calle Ruiz de Alda, Plaza de la Merced, Calle Ramón Menendez Pidal, Calle San Andrés, Plaza San Pedro, Calle la Fuente y Cuesta de las Tres Caídas. Se han definido 13 puntos de control de acceso en los que deberán instalarse cámaras con lectura de matrículas y la señalización de advertencia de entrada en la zona de bajas emisiones. La segunda estará formada por las calles José Fariña, Muñoz Vargas y las calles aledañas: Estrabón, Calpe, Pastillo, López Muñoz, Texas, Alonso, California y Platero. Esta área cuenta con un perímetro de 1,14 kilómetro y una superficie de 6 hectáreas. En este caso habrá 6 puntos de control de acceso.

