Huelva es una de las ciudades con más BlablaCar programados este puente

¿Quién no usa BlablaCar? Seguro que la conoces y si no, para eso estamos nosotros. Ya son miles de personas las que confían en esta aplicación móvil para hacer trayectos en toda España, registrando más de 340.000 viajes en coche para el próximo Puente de la Constitución. Huelva es una de las ciudades en las que más viajes se han programado, potenciando los ejes entre Sevilla, Granada y Málaga, conexiones que hace un año no se situaban entre los primeros puestos pero que han sido modificados, en gran medida, por el impacto de la liberalización del tren en otras rutas.

Esta alternativa a viajar solo, es más sostenible, más barata y más llevadera con un nuevo concepto de desplazamiento en la que se conocen a personas y con la que se compartes algunas horas de viaje que pueden llegar a ser muy agradables.

La gente apuesta por ella y queda reflejado en este Puente de la Constitución en el que hay un 8% más de viajes que en la misma festividad del año pasado, aunque prevé que el crecimiento final de los asientos reservados supere en un 20% la cifra de 2022. Estos viajes tendrán una distancia media de 331 kilómetros y un precio medio de 18 euros, al mismo tiempo que las principales ciudades que se conectarán a través de la plataforma serán Madrid, Sevilla, Granada, Valencia y Málaga, según ha informado en un comunicado. Solo desde Madrid, durante el puente, el coche compartido conectará más de 360 localidades distintas.