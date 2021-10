Huelva cierra el mejor septiembre del paro desde antes de la recesión

Septiembre suele deparar malas noticias para el mercado laboral en la provincia onubense. El comienzo de las actividades de la campaña agrícola no suele ser suficiente para paliar el aumento de parados como consecuencia del final de la temporada estival en el sector servicios. Este año, la todavía no completa recuperación de la actividad económica habitual como consecuencia de la pandemia añade un factor de distorsión que no empezará a corregirse hasta los próximos meses.

No obstante, el aumento de 86 parados con los que Huelva cerró el mes pasado (un 0,17% respecto a agosto), es una cifra más que destacable. Sirva como ejemplo que el año anterior a la pandemia el aumento en el número de desempleados onubenses fue de 685 personas y que en la última década, tan solo en 2013 se aproximó a un número parecido al de este año, con una subida del paro de 163 personas. Abunda en este buen comportamiento del paro en Huelva el hecho de que los 49.383 desempleados con los que se cerró septiembre, son 8.364 menos que los que se contabilizaban en el mismo mes del año anterior, cuando la rapidez en la desescalada estival todavía lastraba la vuelta a la normalidad.

Como en años anteriores, el comienzo de las primeras actividades en las fincas de producción de frutos rojos de la provincia de Huelva (el grueso de las contrataciones llegarán en los próximos meses cuando comiencen los trabajos de recolección) han permitido que el sector agrícola reste 2.194 personas a las listas del Servicio Andaluz de Empleo, que no son suficientes para contrarrestar el incremento en las mismas del sector servicios que llegó a las 2.441, la tercera más alta de todas las provincias andaluzas. Tanto las bajadas experimentadas en la industria como en la construcción, confirman que la recuperación económica fruto de la vuelta a la normalidad tras haber superado la quinta ola de la pandemia, es un hecho que será refrendado en los próximos meses con una tasa de actividad de crecimiento más sostenido.

A esta previsión se suma el incremento de contratos registrados en septiembre, un total de 33.143, 8.380 más que el mes anterior (un 33,84% de incremento), mientras que la variación interanual se sitúa en un 2,88%, al crecer 929 firmas respecto al mes de septiembre del año pasado, la menor subida de la comunidad autónoma en un mes tradicionalmente malo para el empleo en Huelva. En este apartado, la altísima temporalidad que se registra en la provincia vuelve a ser una característica destacable del mercado laboral onubense, que junto con el registrado en Jaén la sitúan al frente de todas las provincias españolas, tres puntos porcentuales por encima de la media. De cada cien contratos que se rubrican en Huelva, sólo 3 son indefinidos. De la importancia de la agricultura y los servicios en la actividad económica de la provincia, da buena prueba el hecho que entre ambos sectores suman casi el 90% de todos los contratos registrados el mes pasado.

Esta alta temporalidad tiene su reflejo en las cifras de afiliados a la Seguridad Social que en septiembre se redujeron en 3.601 cotizantes, lo que supone una bajada porcentual del 1,70%, la segunda andaluza únicamente superada por Cádiz. En los últimos doce meses, sin embargo, la subida es de un 3,26%, lo que supone añadir a la lista total a 6.577 nuevos afiliados. La afiliación total que llega a los 208.589 afiliados, no obstante, no le permite a Huelva abandonar el vagón de cola entre las provincias andaluzas.

Tampoco entre los trabajadores por cuenta propia se encuentran números en negro, ya que Huelva es junto a Cádiz la única provincia donde se registran números negativos con una pérdida de 147 personas, la mayor de Andalucía que registra nuevos afiliados en todas las demás provincias, aunque los autónomos tanto en lo que llevamos de año como respecto al año pasado, se contabilizan aumentos significativos en los trabajadores autónomos onubenses, en ambos casos por encima de la media andaluza y de la española.