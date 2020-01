Huelva cierra el año con un aumento de los parados y una bajada de los ocupados

De lejos, la cifra que mejores perspectivas abre para el año que acaba de comenzar, la ofrece la del número de parados que buscan su primer empleo y que en 2019 fueron 2.100 de los 58.300 desempleados totales. Se trata de la menor cifra registrada en Huelva desde el primer trimestre del año 2008, en lo más agudo de la crisis económica y supone la mitad de la que se contabilizó en el trimestre anterior y medio punto menos que un año antes. No obstante, este dato también plantea una doble lectura; por un lado está la notable flexibilidad del mercado laboral en la provincia con una capacidad sostenible de absorber a los que buscan su primer puesto de trabajo y, de otro, la cronificación de los parados que llevan tiempo en la búsqueda activa de un empleo.

Es complicado encontrar un dato bueno en la Encuesta de Población Activa (EPA) con la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) finalizaba su análisis del mercado laboral correspondiente al año pasado que, para la provincia de Huelva supuso, en líneas generales, más parados y menos ocupados . Hay que encomendarse a la tasa de actividad que creció dos puntos por encima de la registrada un año antes, para atisbar algo positivo en unas cifras que no tienen otro calificativo que preocupantes por lo que puedan suponer de tendencia más que de un espejo puntual de la realidad laboral de Huelva.

Reacciones

UGT critica la precariedad en mujeres y jóvenes

El secretario general en Huelva, Sebastián Donaire, criticó que “el empleo que se crea sigue siendo precario y muy estacional, sigue perjudicando mayormente al colectivo de mujeres y jóvenes. Las políticas que se han llevado a cabo con las reformas, sobre todo la del 2013, no sirvieron para crear empleo en la provincia, por lo que instamos al Gobierno actual a revertir dicha situación sobre todo en nuestra provincia con el fin de evitar los grandes desequilibrios en nuestro mercado de trabajo”.

El PSOE apunta al gobierno de la Junta

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, lamentó que el Gobierno de derechas que dirige Moreno Bonilla haya “mentido tan descabelladamente” con las expectativas de creación de empleo con la que se enfrentó a la campaña electoral. Los onubenses ven cómo sus aspiraciones se van “aguando” desde que el Gobierno de la Junta de Andalucía “está en manos de PP, Cs y Vox, partido éste último sin el cual no sería posible para Moreno Bonilla gobernar porque no tendría los votos suficientes”. Para Pepe Fernández, esta “dependencia” de la formación de ultraderecha, es “un lastre” para Moreno Bonilla, pero, según aclaró, “quizá sea una oportunidad para aplicar las políticas de derechas que forman parte del ADN del Partido Popular y que no podrían anunciar a boca llena, porque serían impopulares al beneficiar solo a las clases más pudientes”.