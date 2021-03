Huelva cierra 2020 con más muertes en carretera que antes de la Covid-19

La cifra de fallecidos en las carreteras de Huelva se disparó el año pasado: 21 personas se dejaron la vida en el asfalto. Así consta en el Balance de Siniestralidad 2020 de la Jefatura Provincial de Tráfico, al que ha accedido en primicia Huelva Información y del que se extrae que hubo cinco decesos más que en el ejercicio precedentes, lo que se traduce en un incremento del 23,8% en solo doce meses.

Hay que remontarse a 2012 para encontrar un volumen tan extremo de víctimas mortales en territorio onubense. Resulta llamativo, ya que queda patente que ni siquiera los meses de confinamiento propiciados por el primer estado de alarma de la Covid-19 han conseguido echar el freno a la pérdida de vidas en las vías de la provincia.

Eso pese a que en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 20 de junio la mortalidad en carretera se contrajo un 57,1%. En dicho plazo de 2019 se contabilizaron siete víctimas, mientras que en 2020 fueron solo tres, como indica la estadística de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Aquella reclusión motivada por la pandemia sirvió para reducir la marcha de los fallecimientos sobre ruedas, pero el resto del año tuvo un comportamiento muy distinto, a pesar de que se produjo una reducción de los desplazamientos del 23%.

Estos 21 finados se vieron implicados en 17 siniestros, tres más que en 2019. "Se observa una modificación de la tendencia que se ha mantenido desde el año 2014, en la que la accidentalidad mortal se mantenía por debajo de los 18 fallecidos en carretera al año", precisa la jefa provincial de Tráfico, Cristina Gago, a este periódico.

El mes más nefasto fue el previo al confinamiento, febrero, cuando se inventariaron cinco siniestros que tuvieron como resultado seis muertes. Le sigue de cerca el de julio, con cinco accidentes el los que perecieron cinco personas. Octubre se saldó con cuatro fallecidos en solo dos siniestros y agosto, con dos en un único incidente. Asimismo, hubo una víctima mortal en los meses de marzo, mayo, junio y diciembre, mientras que los de abril, septiembre y noviembre dejaron el contador a cero.

Se observa un claro predominio de aquellos siniestros viales que derivaron de colisiones frontales, ocho en total, y es destacable "el elevado número de salidas de vía", otras ocho. Es decir, que ambas tipologías están detrás de tres de cada cuatro accidentes con resultado de muerte registrados en la provincia en 2020. Hubo otros cuatro finados en sucesos con colisiones laterales o frontolaterales, y uno más que se vio envuelto en una colisión múltiple.

En este punto, la jefa provincial de Tráfico remarca que "se trata de accidentes en los que las distracciones y la velocidad inadecuada suelen ser los factores fundamentales, en el caso de las salidas de vía, y las maniobras antirreglamentarias, en el caso de las colisiones frontales".

Como novedad, en el informe se especifica que este pasado año la carretera no sesgó la trayectoria vital de ninguna persona perteneciente a los denominados colectivos vulnerables, quedándose en blanco los atropellos de peatones y ciclistas, y también las víctimas que usaban un ciclomotor.

El 81% de los decesos tuvo lugar a bordo de un turismo: 17 fallecidos, más del doble que un año antes, cuando fueron solo ocho. Otros tres viajaban en motocicleta (un perjudicado menos que el año anterior), mientras que otro ciudadano más perdió la vida en un camión de más de 3.500 kilos.

En relación al tipo de usuario, el Balance de Siniestralidad 2020 reseña que 12 fallecidos eran los conductores del vehículo, cifra que se mantiene estable y en los mismos parámetros del ejercicio 2019. Sin embargo, "resulta destacable el incremento de los fallecidos que ejercían como pasajeros", subraya Gago. De hecho, estos pasaron en un año de ser tres a ser nueve, lo que implica una subida del +200%.

Por sexos, dos de cada tres fallecidos es hombre, 14 frente a las siete mujeres que murieron como consecuencia de un siniestro vial. Los difuntos masculinos son dos más que en 2019; los femeninos, tres más, lo que implica un crecimiento interanual de casi el doble y el máximo anotado en la serie del último lustro.

El análisis por grupos de edad constata que el grueso de la mortalidad en las vías provinciales se concentró en personas con entre 25 y 34 años, con seis fallecidos, el doble que en 2019. La misma situación se da entre los que tenían entre 55 y 64 años, que pasaron de ser dos a cuatro en doce meses.

Cuatro fueron también los que tenían entre 35 y 44 años y los que tenían entre 15 y 24 años y los de 45 y 54 años se contabilizaron tres decesos, respectivamente. La estadística refleja a un usuario del que se desconoce la edad, mientras que los grupos de entre cero y 14 años y de entre 65 y 74 años no tuvieron que lamentar ningún fallecido en carretera.

Mientras que las tres víctimas mortales que viajaban en moto el pasado año sí habían hecho uso del casco, no ocurre lo mismo en los automóviles. "El 47% de los fallecidos en turismo no hacía uso del cinturón de seguridad", enfatiza la jefa de Tráfico en Huelva.

El año pasado se produjo una mengua de la movilidad, "si bien es cierto que en la provincia este descenso no fue tan acusado. A pesar de ello, los resultados no son buenos, lo que nos debe llevar a la reflexión. Tenemos que seguir trabajando para que esta situación no se vuelva a repetir", precisa.

Cristina Gago añade que "recomendamos prudencia y respeto a las normas porque son muchas vidas las que están en juego". El objetivo de reducir la siniestralidad "no se logra si no hay un alto grado de concienciación y una implicación de toda la sociedad".