“Huelva es una ciudad encantadora, con muchos estilos”

Fiona Irving Donovan es biznieta de Gertrude Vanderbilt Whitney, la autora del Monumento a Colón de la Punta del Sebo, que acude a nuestra ciudad en el 90 aniversario de su inauguración. Es miembro de la junta directiva del museo de arte americano fundado por su abuela que ahora se amplía con nueva sede; destaca por el hecho de ser creado por una artista que ayudó a jóvenes valores. Es una más de las mujeres Whitney, que destacan por su trabajo y tesón en grandes proyectos.

–¿Conocía España?

–He estado en Madrid y en Barcelona, pero nunca en esta parte de España y tiene una calidez que no había visto en ninguna otra zona.

–¿Y qué es lo que más le ha gustado de Huelva?

–Ayer probé seis tipos de comidas diferentes, que nunca había comido antes (sonríe…) La ciudad de Huelva es muy hermosa, me encanta que se pueda ir andando a todos los sitios. La arquitectura tan bonita que tiene y también muchos estilos, de diferentes periodos de tiempo.

–¿Qué le ha parecido el trabajo que hizo su bisabuela en el Monumento a Colón? ¿Cómo resultó esa primera impresión al verlo?

–¡Ah…! (exclama en largo tiempo). Me produjo mucha emoción, pude darme cuenta de que mi bisabuela tiene una relación muy importante con esta ciudad. La creatividad debe ser algo muy importante para esta ciudad y para esta región.

–Eligió ese sitio porque le recordaba la bahía de Nueva York y era el punto de partida de esta empresa, salvando las distancias, ¿ha podido experimentar esa sensación al estar en la Punta del Sebo?

–Sí, tiene bastante sentido. Sí que es verdad. El lugar es muy importante, tanto en lo referente a Colón y su monumentalidad. Es muy apropiado este sitio para el monumento, porque mira hacia el mar, hacia todos los países que exploró Colón.

–¿Cómo lo considera dentro de la obra de Miss Whitney?

–A mi entender era una mujer muy fuerte. Ella hizo monumentos muy grandes, incluyendo este que está aquí; otros en Estados Unidos. Los artistas de hoy en día no trabajan este tipo de monumentos tan grandes. Es una característica muy especial de su trabajo artístico.

–El Monumento de Colón se planteó como un regalo a España, para unir lazos. Hoy sin embargo en Estados Unidos –en Los Ángeles concretamente ha sido el último– se están retirando monumentos dedicados a Colón, ¿cómo se vive en su país esta situación de crítica? ¿La concepción original del de Huelva parece distinta?

–No creo que este sea diferente. Yo he pensado mucho en esto que me dices desde que supe que venía para acá. Porque es una noticia de mucho calado en Estados Unidos, cortándole la cabeza a todas esas estatuas. Pero ella lo hizo en una época diferente, cuando Colón era venerado y se le consideraba una figura muy importante. Ahora vivimos en una era diferente, en la que todo se cuestiona. Eso no significa que tenemos que perder el respeto a los monumentos. También creo que está bien el tener la oportunidad para pensar todos estos temas importantes.

–¿Y qué piensas tú? (contra pregunta Fiona Irving).

–Después de la investigación realizada para mi libro sobre el Monumento Colon de Huelva, pienso que tiene un origen de acercamiento, de agradecimiento del pueblo americano y, lo más importante, es una invitación a redescubrir lazos de amistad, en lugar del enfrentamiento. Encontrar los puntos comunes para abrir un nuevo horizonte. Siempre hay cosas que en determinadas épocas no se hicieron bien. Decía san Agustín que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.

–¡Ahh…! (exclama Fiona Irving)

Esas son las cosas maravillosas del arte, nos cuentan verdades.

–Se está produciendo importantes cambios en el Museo de Arte Americano Whitney, ¿cuál es su futuro?

–Tiene un nuevo edificio fantástico, es mucho más grande de lo que era y todo el mundo quiere venir a ver el Museo Whitney. Pero no queremos que esto le haga sombra al gran trabajo que hizo mi bisabuela como artista. Porque puede ser uno de los pocos grandes museos que fue realmente fundado por una artista y esto es un hecho muy importante. Creo que sería maravilloso para Huelva si hubiera un museo de arte norteamericano para complementar la escultura que tenéis aquí.